Не ждет окончания войны: Франция вложила 271 миллион евро в восстановление Украины

Пока Россия продолжает разрушать украинскую инфраструктуру, Франция уже формирует целую систему финансовых инструментов, чтобы закрепить присутствие своих компаний на рынке восстановительных работ задолго до окончания боевых действий.

Восстановление Украины все реже воспринимается европейским бизнесом как дело отдаленного послевоенного будущего. Франция уже выделила 200 миллионов евро на проекты французских компаний в Украине, а в 2026 году добавила еще 71 миллион — при этом французские финансовые учреждения активно участвуют в новых европейских механизмах привлечения частного капитала. Об этом пишет RFI на украинском языке.

7 сентября Франко-украинская торгово-промышленная палата опубликовала Ukraine Reconstruction Market Brief — обзор возможностей, которые уже сейчас открываются для международного бизнеса в Украине.

Главным французским инструментом стал Fonds Ukraine, созданный в 2024 году; на него было выделено 200 миллионов евро, и было отобрано 19 проектов в сферах энергетики, здравоохранения, водоснабжения, разминирования и цифровых технологий. В 2026 году программу продлили, добавив еще 71 миллион евро на вторую фазу, причем приоритет будет отдаваться компаниям, стремящимся закрепиться в Украине на долгосрочной основе.

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Параллельно с этим в июне 2026 года в ходе конференции в Гданьске был запущен European Flagship Fund со стартовым публичным капиталом в размере 220 миллионов евро – амбициозная цель фонда заключается в привлечении до 1,3 миллиарда евро частных инвестиций в стратегические отрасли.

К этой инициативе присоединился и государственный инвестиционный банк Bpifrance, заключив соглашение с Еврокомиссией на 150 миллионов евро гарантий и 13 миллионов грантов, что должно привлечь около 478 миллионов евро инвестиций. Французское агентство развития AFD до 2027 года планирует выделить еще 400 миллионов кредитов и 50 миллионов грантов.

При этом председатель Фонда госимущества Украины Дмитрий Наталуха уже предлагает инвесторам рассмотреть возможность приватизации крупных активов, в частности Ocean Plaza, Одесского припортового завода и Николаевского глиноземного завода.

Ближайшей крупной площадкой для отраслевых встреч станет ReBuild Ukraine в Варшаве 12–13 ноября 2026 года, а уже в январе 2027 года внимание переключится на Таллинн, где состоится конференция URC 2027.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон на заседании "Коалиции желающих" в октябре 2025 года объявил, что Париж дополнительно передаст Киеву ракеты Asterи истребители Mirage.

В октябре 2024 года министр обороны Франции Себастьен Лекорню отмечал, что общий объем помощи Парижа к концу года превысит 2 миллиарда евро, хотя и не достигнет ранее обещанного показателя.