Фінляндія приєднається до французької ініціативи з ядерного стримування, покликаної посилити оборону Європи на тлі дедалі більшої загрози з боку Росії.

Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на заяву Міністерства оборони Фінляндії.

Приєднання відкриває можливість тимчасового розміщення французьких стратегічних ВПС у Фінляндії.

Інші можливі форми співпраці передбачають діалог щодо французької ядерної доктрини, а також спільні навчання. Під час таких навчань Фінляндія може спостерігати або долучатися зі звичайними, неядерними можливостями.

Рішення ухвалили через кілька місяців після скасування у Фінляндії заборони на ядерну зброю. Водночас уряд наголосив, що країна не планує розміщувати на своїй території ядерну зброю.

“Це природний крок, оскільки наші близькі союзники Норвегія, Швеція та Данія вже приєдналися до ініціативи”, — сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

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На початку цього року президент Франції Еммануель Макрон запропонував європейським партнерам долучитися до французької системи ядерного стримування. Спочатку до ініціативи приєдналися вісім країн, а згодом до них долучилася Норвегія.

Європейські уряди переглядають політику стримування через невизначеність щодо намірів Росії та питання про довгострокову надійність гарантій безпеки США.

“Європа має взяти на себе більшу роль як у звичайній обороні, так і в розподілі ядерного тягаря”, — заявив Хяккянен.

Раніше Фокус писав, що Європа не здатна витримати війну проти РФ. Серед ключових причин називають успіхи Росії у гібридній війні проти ЄС, де, за оцінками експертів, Європа зазнає поразки.

Пізніше з'явилася інформація, що в межах гібридної війни проти Європи РФ може вдатися до політичних вбивств. Представники західних спецслужб порівнюють ситуацію з “бомбою вповільненої дії”, оскільки загибель громадян Франції, Великої Британії чи Німеччини може суттєво змінити ситуацію.