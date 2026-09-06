Головний страх НАТО: Європа неспроможна витримати війну проти РФ — The Guardian

Воєнні планувальники ЄС, які співпрацюють із НАТО, побоюються, що в разі прямої війни з Росією Європа наразі не готова до тривалого конфлікту на виснаження. На їх думку, наразі Старий світ фактично не є готовим до тривалої війни.

Однією з головних причин називають успіхи Росії у гібридній війні проти ЄС, в якій Європа відверто програє. Про це йдеться в матеріалі британського The Guardian.

Москва використовує кібератаки, дезінформацію, соціальні мережі, втручання у політичні процеси та вплив на критичну інфраструктуру. На думку європейських чиновників, послаблює готовність суспільств протистояти можливій військовій загрозі.

Окрему проблему становить зростання популярності правопопулістських партій у провідних європейських державах. Частина таких політичних сил, зокрема німецька AfD, симпатизує Росії та виступає за припинення війни в Україні, що може ускладнити формування спільної європейської оборонної політики напередодні важливих виборів.

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Ситуацію додатково ускладнює невизначеність щодо майбутньої ролі США в обороні Європи. Вашингтон найближчими місяцями може ухвалити рішення щодо скорочення військової присутності, після чого європейським державам доведеться значно більше покладатися на власні спроможності.

Альтернатива заради порятунку: що таке формат E5

На цьому тлі Мюнхенська конференція з безпеки просуває формат E5 — тіснішу координацію п’яти головних європейських військових держав (Польща, Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія). Йдеться, зокрема, про спільні закупівлі ППО та ПРО, далекобійних високоточних систем і космічних засобів раннього попередження, які нині значною мірою забезпечуються США.

Особливо гостро проблема проявляється в Італії. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив про щоденні кібератаки та попередив про можливе російське втручання у вибори наступного року, а глава Міноборони Гвідо Крозетто водночас визнав, що Москва використовує не лише дезінформацію, а й реальні соціально-економічні проблеми (зокрема низькі зарплати та втому суспільства від витрат на війну).

Європейські чиновники також звертають увагу на Україну як на джерело військового досвіду. Глава MSC Вольфганг Ішингер заявив, що Україна має одну з найсучасніших армій Європи, а експерти вказують, що Київ має особливо важливий у сфері безпілотників — від темпів виробництва (до кінця року планують виготовити понад 7 мільйонів) до створення мережі компаній (понад 500 фірм різних величин залучені до цього процесу) і цим показує, що України може стати важливим елементом майбутньої європейської оборонної координації.

Раніше Фокус повідомляв про те, як німецький генерал готується до неминучої війни з РФ. Генерал-лейтенант Геральд Функе, глава командування забезпечення збройних сил Німеччини, вважає, що найбільше занепокоєння у нього викликає російська "гібридна війна", а також втрати серед особового складу.

Згодом стало відомо, що в США змоделювали напад РФ на Молдову та Румунію у 2028. Російський диктатор Володимир Путін може піти на ці кроки, щоб розколоти Європу та через "глухий кут" у війні з Україною.