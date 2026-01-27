"Тисяча поранених щодня": німецький генерал готується до неминучої війни з РФ через 2-3 роки

Один із найбільш високопоставлених генералів Німеччини, Геральд Функе, працює над тим, щоб максимально підготувати свою країну до нападу Росії. Який, на його думку, неминучий, і відбудеться протягом наступних двох-трьох років.

Генерал-лейтенант Геральд Функе, глава командування забезпечення збройних сил Німеччини, заявив The Times, що найбільше занепокоєння у нього викликає російська "гібридна війна", а також втрати серед особового складу.

"Якщо в Афганістані у мене було, на жаль, велике, але контрольоване число поранених, то тепер мені доводиться планувати дії на випадок, якщо щодня надходитиме тисяча поранених", — сказав він.

Геральд Функе впевнений, що Росія нападе Фото: Bundeswehr

Він вважає, що ситуація стає дедалі складнішою і передбачити, що станеться, практично неможливо.

Функе додав: "Що мене зараз турбує... так це гібридна сторона, прихована сторона: саботаж, сплячі осередки, якісь цілеспрямовані атаки. Я не можу виключити використання ракет великої дальності. Але я думаю, що гібридна загроза дуже висока".

На думку Функе, за найгіршим сценарієм можливої атаки РФ на НАТО, однією з головних проблем стане логістика. Зокрема, те, що десятки тисяч солдатів союзників потрібно буде переправити на передову в умовах, коли головні автомобільні та залізничні маршрути можуть виявитися пошкодженими внаслідок російських саботажів, кібератак або навіть ракетних обстрілів. А для нього важливо зберегти Німеччину, як логістичний центр.

Командування Функе, створене внаслідок масштабної реорганізації німецьких збройних сил торік, зараз розробляє сучасну версію складної системи часів Холодної війни для реквізиції вантажівок, вагонів, продовольства та особового складу в колосальних масштабах.

Функе вже ініціював "резервні" угоди з національним залізничним оператором Deutsche Bahn, згідно з якими він має постачати поїзди для перевезення військової техніки через три дні після повідомлення.

Але складністю є німецька правова система, адже певні воєнні заходи можуть бути задіяні лише за умови, що дві третини депутатів проголосують за оголошення "стану напруженості" або "стану національної оборони". Він вважає, що це може бути непростим завданням для парламенту, де понад третину місць займають радикальні ліві та дружні до Росії ультраправі.

Це останнє з цілої низки попереджень від високопоставлених представників оборонного відомства з приводу зростаючої загрози з боку Росії .

У грудні кожну з 32 країн-членів НАТО, включно з Великою Британією, попередили про необхідність готуватися до війни такого масштабу, яку "пережили наші бабусі й дідусі, прабабусі й прадідусі".

Глава НАТО Марк Рютте закликав союзників активізувати оборонні зусилля.

У своїй промові в Берліні він заявив, що занадто багато союзників не усвідомлюють нагальність загрози в Європі і що їм необхідно швидко збільшити витрати на оборону і виробництво, щоб запобігти війні в масштабах, подібних до тих, що спостерігалися в минулих поколіннях.

"Ми — наступна мета Росії. Боюся, надто багато хто мовчазно виявляє безтурботність", — попередив він.

А Кір Джайлз, експерт з Росії з аналітичного центру з міжнародних відносин Chatham House попередив, що Велика Британія вже перебуває в конфлікті з Росією — і перебуває в ньому "вже багато років", але не бажає цього визнавати.

Він раніше заявив: "Зростає розуміння того, що всі ці прикметники, що застосовуються до війни, чи то "гібридна", чи то "субпорогова" війна, чи то навіть "прихована війна", є зручними, тому що вони дають змогу урядовим органам підтримувати фіктивну ідею про те, що Росія не веде проти нас війну. Тому що якщо ви просто називаєте це війною, це означає, що ви повинні щось із цим зробити".

