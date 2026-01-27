"Тысяча раненых ежедневно": немецкий генерал готовится к неизбежной войне с РФ через 2-3 года

Один из самых высокопоставленных генералов Германии, Геральд Функе, работает над тем, чтобы максимально подготовить свою страну к нападению России. Которое, по его мнению, неизбежно, и произойдет в течение следующих двух-трех лет.

Генерал-лейтенант Геральд Функе, глава командования обеспечения вооруженных сил Германии, заявил The Times, что наибольшую обеспокоенность у него вызывает российская "гибридная война", а также потери среди личного состава.

"Если в Афганистане у меня было, к сожалению, большое, но контролируемое число раненых, то теперь мне приходится планировать действия на случай, если ежедневно будет поступать тысяча раненых", — сказал он.

Геральд Функе уверен, что Россия нападет Фото: Bundeswehr

Он считает, что ситуация становится все сложнее и предугадать, что произойдет, практически невозможно.

Функе добавил: "Что меня сейчас беспокоит… так это гибридная сторона, скрытая сторона: саботаж, спящие ячейки, какие-то целенаправленные атаки. Я не могу исключить использование ракет большой дальности. Но я думаю, что гибридная угроза очень высока".

По мнению Функе, по худшему сценарию возможной атаки РФ на НАТО, одной из главных проблем станет логистика. В частности, то, что десятки тысяч солдат союзников нужно будет переправить на передовую в условиях, когда главные автомобильные и железнодорожные маршруты могут оказаться поврежденными в результате российских саботажей, кибератак или даже ракетных обстрелов. А для него важно сохранить Германию, как логистический центр.

Командование Функе, созданное в результате масштабной реорганизации немецких вооруженных сил в прошлом году, сейчас разрабатывает современную версию сложной системы времен Холодной войны для реквизиции грузовиков, вагонов, продовольствия и личного состава в колоссальных масштабах.

Функе уже инициировал "резервные" соглашения с национальным железнодорожным оператором Deutsche Bahn, согласно которым он должен поставлять поезда для перевозки военной техники через три дня после уведомления.

Но сложностью, является немецкая правовая система, ведь определенные военные меры могут быть задействованы только при условии, что две трети депутатов проголосуют за объявление "состояния напряженности" или "состояния национальной обороны". Он считает, что это может быть непростой задачей для парламента, где более трети мест занимают радикальные левые и дружественные к России ультраправые.

Это последнее из целого ряда предупреждений от высокопоставленных представителей оборонного ведомства по поводу растущей угрозы со стороны России .

В декабре каждую из 32 стран-членов НАТО, включая Великобританию, предупредили о необходимости готовиться к войне такого масштаба, какую "пережили наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки".

Глава НАТО Марк Рютте призвал союзников активизировать оборонные усилия.

В своей речи в Берлине он заявил, что слишком многие союзники не осознают неотложность угрозы в Европе и что им необходимо быстро увеличить расходы на оборону и производство, чтобы предотвратить войну в масштабах, подобных тем, что наблюдались в прошлых поколениях.

"Мы — следующая цель России. Боюсь, слишком многие молчаливо проявляют беспечность", — предупредил он.

А Кир Джайлз, эксперт по России из аналитического центра по международным отношениям Chatham House предупредил, что Великобритания уже находится в конфликте с Россией – и находится в нем "уже много лет", но не желает этого признавать.

Он ранее заявил: "Растет понимание того, что все эти прилагательные, применяемые к войне, будь то "гибридная", "субпороговая" война или даже "скрытая война", удобны, потому что они позволяют правительственным органам поддерживать фиктивную идею о том, что Россия не ведет против нас войну. Потому что если вы просто называете это войной, это значит, что вы должны что-то с этим сделать".

Напомним, ранее эксперты Института изучения войны заявили, что Путина не устроит мирное урегулирование, касающееся только Украины и не предусматривающее радикальной реструктуризации НАТО.

Также Фокус писал о том, как позиция Дональда Трампа по Гренландии может серьезно пошатнуть позиции НАТО.