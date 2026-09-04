Відповіді не буде: у США змоделювали напад РФ на Молдову та Румунію у 2028 році

У 2028 році Росія може напасти на Молдову і атакувати дронами нафтове підприємство Румунії, що призведе до загибелі людей.

Видання The Washington Post описує сценарій військової гри, яку розіграли цього тижня група членів Конгресу США та колишніх американських військових, дипломатів та розвідників. Російський диктатор Володимир Путін може піти на ці кроки, щоб розколоти Європу та через "глухий кут" у війні з Україною.

Що ж робитимуть Сполучені Штати Америки?

Як пише аналітик і оглядач американської газети The Washington Post Девід Ігнатіус, відповідь у цій симуляції мала б бути виконанням зобов'язання з колективної безпеки, закріплене у статті 5 Статуту НАТО, але це практично неможливо. США не задіють цю критичну статтю.

"Що роблять Сполучені Штати? Відповідь у цій симуляції, за моїми побоюваннями, як і у реальному житті, буде млявою – і це непряме свідчення про те, що зобов’язання щодо колективної безпеки за 5 статтею НАТО є майже мертвим текстом", — наголошує Ігнатіус.

Відео дня

Під час симуляції члени Конгресу погодилися, що громадськість США не підтримає рішучих дій проти Росії. А без лідерства США ЄС буде розділена та дезорганізована.

Відтак, ЗМІ констатує, що це шлях до "чергової світової війни".

"Ласкаво просимо до наступної Світової війни. Симуляція, спільно проведена Інститутом Брукса Корнельського університету і Фондом Рокфеллера, стала найяскравішою демонстрацією, побаченою мною, що структура, яка захищала безпеку США та Європи протягом 81 року, руйнується, оскільки спільні військові та дипломатичні інструменти зникають. І найгіршим є те, що президент Дональд Трамп є частиною руйнівної команди", — вважає Ігнатіус.

На думку автора статті, погана новина полягає у тому, що війна Росії проти України загострюється та поширюється на країни НАТО.

Що міг би зробити Трамп, щоб стримати криваві апетити Путіна?

США слід спочатку виступити зі спільною заявою з європейськими союзниками, де буде пряме попередження, що атаки спонсоровані Кремлем на країни НАТО, призведуть до серйозних наслідків.

Якщо Путін продовжить безперервні атаки на українські міста, США та Європа мають потай надати Україні пропорційну допомогу у завданні ударів по Росії.

Частина збільшення оборонних засобів, які виробляє США має бути доступною для закупівлі Європою та Україною.

Натомість президент Фінляндії Александр Стубб скептично оцінив попередження про можливу атаку Росії на територію НАТО до 2029 року. Він вважає, що його позиція закликає до того, аби підготуватися до всіх сценаріїв.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Путін хоче перевірити НАТО на міцність. Глава ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Москву, щоб попередити Кремль про неприпустимість нападу на країни НАТО.

Згодом стало відомо, що Путін готується до серйозної ескалації. Ключову роль у забезпеченні безпеки може відіграти тісна інтеграція в НАТО, заявив прем'єр Польщі Туск.