Ответа не будет: в США смоделировали нападение РФ на Молдову и Румынию в 2028 году

В 2028 году Россия может напасть на Молдову и нанести удар с помощью дронов по нефтяному предприятию Румынии, что приведёт к гибели людей.

Издание The Washington Post описывает сценарий военных учений, которые на этой неделе провели группа членов Конгресса США и бывших американских военных, дипломатов и разведчиков. Российский диктатор Владимир Путин может пойти на эти шаги, чтобы расколоть Европу и выйти из "тупика" в войне с Украиной.

Что же будут делать Соединённые Штаты Америки?

Как пишет аналитик и обозреватель американской газеты "The Washington Post" Дэвид Игнатиус, ответом в этой ситуации должно было бы стать выполнение обязательств по коллективной безопасности, закреплённых в статье 5 Устава НАТО, но это практически невозможно. США не применят эту критически важную статью.

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"Что делают Соединённые Штаты? Ответ в этой симуляции, как я опасаюсь, так же как и в реальной жизни, будет вялым – и это косвенное свидетельство того, что обязательства по коллективной безопасности в соответствии со статьёй 5 НАТО являются практически мёртвым текстом", — отмечает Игнатиус.

В ходе симуляции члены Конгресса пришли к выводу, что общественность США не поддержит решительные действия против России. А без лидерства США ЕС окажется расколотым и дезорганизованным.

Таким образом, СМИ отмечает, что это путь к "очередной мировой войне".

"Добро пожаловать в следующую мировую войну. Симуляция, совместно проведенная Институтом Брукса Корнельского университета и Фондом Рокфеллера, стала самой яркой демонстрацией, которую я когда-либо видел, того, что структура, которая обеспечивала безопасность США и Европы на протяжении 81 года, разрушается, поскольку исчезают общие военные и дипломатические инструменты. И хуже всего то, что президент Дональд Трамп является частью этой разрушительной команды", — считает Игнатиус.

По мнению автора статьи, плохая новость заключается в том, что война России против Украины обостряется и распространяется на страны НАТО.

Что мог бы сделать Трамп, чтобы сдержать кровавые аппетиты Путина?

США следует сначала выступить с совместным заявлением вместе с европейскими союзниками, в котором будет прямое предупреждение о том, что атаки на страны НАТО, спонсируемые Кремлем, приведут к серьезным последствиям.

Если Путин продолжит непрерывные атаки на украинские города, США и Европа должны втайне оказать Украине соразмерную помощь в нанесении ударов по России.

Часть дополнительных оборонных ресурсов, производимых США, должна быть доступна для закупки Европой и Украиной.

В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб скептически отнесся к предупреждению о возможном нападении России на территорию НАТО до 2029 года. Он считает, что его позиция призывает к тому, чтобы подготовиться ко всем возможным сценариям.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как Путин хочет проверить НАТО на прочность. Глава ЦРУ Джон Ретклифф посетил Москву, чтобы предупредить Кремль о недопустимости нападения на страны НАТО.

Впоследствии стало известно, что Путин готовится к серьёзной эскалации. Ключевую роль в обеспечении безопасности может сыграть тесная интеграция в НАТО, заявил премьер-министр Польши Туск.