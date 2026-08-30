"Нужно готовиться к худшему": Стубб рассказал, решится ли Россия напасть на НАТО
Президент Финляндии Александр Стубб скептически отнесся к предупреждению о возможном нападении России на территорию НАТО до 2029 года. Он считает, что эта позиция призывает к тому, чтобы подготовиться ко всем возможным сценариям.
По его словам, он не видит достаточных доказательств того, что Москва вообще захочет вступать в прямое противостояние с Альянсом. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.
"Если бы у кого-то был такой хрустальный шар — прекрасно. Но я просто не вижу никаких доказательств или фактов, подтверждающих это. Я не верю в это: Россия никогда не захочет атаковать самый мощный военный альянс в мире — НАТО", — сказал Стубб.
В то же время финский президент подчеркнул, что его позиция не означает призыва расслабиться. По его мнению, следует всегда "готовиться к худшему, чтобы этого избежать".
Стубб также назвал две причины, по которым он не ожидает российского нападения на НАТО — это выводы разведки и фактор сдерживания. Именно последний, по мнению финского президента, действует сильнее, чем "любая другая военная сила любой страны мира".
По его словам, это сдерживание основано "на обычных вооруженных силах, ракетах и ядерном оружии". Отдельно глава финского государства выразил скептицизм относительно возможности применения Россией ядерного оружия против Украины. Он рассказал, что этим летом обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел Китая.
"Он заверил меня: „Мы никогда этого не допустим“. Поэтому считаю, что такая позиция Пекина является достаточно эффективным сдерживающим фактором", — отметил финский президент.
Ранее Фокус сообщал о том, как Путин хочет проверить НАТО на прочность. Глава ЦРУ Джон Ретклифф посетил Москву, чтобы предупредить Кремль о недопустимости нападения на страны НАТО.
Впоследствии стало известно, что Путин готовится к серьёзной эскалации. Ключевую роль в обеспечении безопасности может сыграть тесная интеграция в НАТО, заявил премьер-министр Польши Туск.