"Треба готуватися до найгіршого": Стубб розповів, чи наважиться Росія атакувати НАТО

Президент Фінляндії Александр Стубб скептично оцінив попередження про можливу атаку Росії на територію НАТО до 2029 року. Він вважає, що його позиція закликає до того, аби підготуватися до всіх сценаріїв.

За його словами, він не бачить достатніх доказів того, що Москва взагалі захоче вступати у пряме протистояння з Альянсом. Про це він заявив у інтерв'ю німецькому виданню Bild.

"Якби у когось була така кришталева куля — чудово. Але я просто не бачу жодних доказів чи фактів для цього. Я не вірю в це: Росія ніколи не захоче атакувати найпотужніший військовий альянс у світі — НАТО"", — сказав Стубб.

Водночас фінський президент наголосив, що його позиція не означає заклику розслабитися. На його думку, слід завжди "готуватися до найгіршого, щоб цього уникнути".

Стубб також назвав дві причини, чому не очікує російської атаки на НАТО — це розвідувальні висновки та фактор стримування. Саме останній, на думку фінського президента, працює сильніше, ніж "будь-яка інша військової сили будь-якої країни світу".

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За його словами, це стримування ґрунтується "на звичайних силах, ракетах і ядерній зброї". Окремо глава фінської держави висловив скептицизм щодо можливості застосування Росією ядерної зброї проти України. Він розповів, що цього літа обговорював це питання з міністром закордонних справ Китаю.

"Він запевнив мене: "Ми ніколи цього не допустимо". Тому вважаю, що така позиція Пекіна є досить ефективним стримуючим фактором", — відзначив фінський президент.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Путін хоче перевірити НАТО на міцність. Глава ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Москву, щоб попередити Кремль про неприпустимість нападу на країни НАТО.

Згодом стало відомо, що Путін готується до серйозної ескалації. Ключову роль у забезпеченні безпеки може відіграти тісна інтеграція в НАТО, заявив прем'єр Польщі Туск.