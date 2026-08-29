Путін готується до серйозної ескалації: найближчі місяці стануть вирішальними, — Туск

Росія готується до ескалації напруженості не лише у війні з Україною, а й у всьому регіоні. Ключову роль у забезпеченні безпеки може відіграти тісна інтеграція в НАТО, заявив прем'єр Польщі Туск.

Найближчі осінь та зима матимуть вирішальне значення для Росії, оскільки Москва дуже серйозно готується до продовження війни з Україною та ескалації напруженості в усьому регіоні. Про це заявив глава польського уряду Дональд Туск під час зустрічі з учасниками "Кампус Польща майбутнього", повідомляє видання Zero.

Туск зазначив, що Росія планує мобілізувати 600 000 солдатів, яких, очевидно, не залучатимуть до "миротворчих місій".

"Ми маємо бути готові до різних непередбачених обставин, і, безперечно, наступні 7–8 місяців будуть критичними", — зазначив політик, додавши, що російсько-українська війна зараз перебуває на переломному етапі.

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При цьому Туск наголосив, що виступає за збереження найважливішого принципу НАТО, згідно з яким збройний напад на одного члена організації вважається нападом на всіх.

"Інакше ми будемо наступними в черзі", — вважає прем'єр Польщі.

Нагадаємо, що за останні дні президент США вже кілька разів заявляв, що російський диктатор Володимир Путін не буде нападати на країни НАТО. При цьому таємну зустріч у Москві директора ЦРУ Джона Реткліффа та голови СЗР РФ Сергія Наришкіна він назвав звичайними діловими переговорами.

Раніше видання The Telegraph повідомляло, що Росія проводить активні акції саботажу та диверсій, залучаючи місцеву злочинну верхівку в ЄС. Таким чином Путін перевіряє готовність НАТО реагувати на подібні атаки.