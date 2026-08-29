Путин готовится к серьезной эскалации: ближайшие месяцы станут решающими, — Туск
Россия готовится к эскалации напряженности не только в войне с Украиной, но и во всем регионе. Ключевую роль для безопасности может сыграть тесная интеграция в НАТО, заявил премьер Польши Туск.
Ближайшие осень с зимой будут иметь решающее значение для России, поскольку Москва очень серьезно готовится к продолжению войны с Украиной и эскалации напряженности во всем регионе. Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск во время встречи с участниками "Кампус Польша будущего", сообщает издание Zero.
Туск отметил, что Россия планирует мобилизовать 600 000 солдат, которые явно не будут задействованы для "миротворческих миссий".
"Мы должны быть готовы к различным непредвиденным обстоятельствам, и, безусловно, следующие 7-8 месяцев будут критическими", — отметил политик, добавив, что российско-украинская сейчас находится на переломном этапе.
При этом Туск подчеркнул, что выступает за сохранение важнейшего принципа НАТО, который определяет, что вооруженное нападение на одного члена организации считается нападением на всех.
"Иначе мы будем следующими в очереди", — считает премьер Польши.
Напомним, за последние дни президент США уже несколько раз заявил, что российский диктатор Владимир Путин не будет нападать на страны НАТО. При этом тайную встречу в Москве директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и главы СЗР РФ Сергея Нарышкина он назвал обычными деловыми переговорами.
Ранее издание The Telegraph писало, что Россия проводит активные акции саботажа и диверсии, привлекая местный криминалитет в ЕС. Таким образом Путин проверяет готовность НАТО реагировать на подобные атаки.