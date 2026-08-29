Россия готовится к эскалации напряженности не только в войне с Украиной, но и во всем регионе. Ключевую роль для безопасности может сыграть тесная интеграция в НАТО, заявил премьер Польши Туск.

Ближайшие осень с зимой будут иметь решающее значение для России, поскольку Москва очень серьезно готовится к продолжению войны с Украиной и эскалации напряженности во всем регионе. Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск во время встречи с участниками "Кампус Польша будущего", сообщает издание Zero.

Туск отметил, что Россия планирует мобилизовать 600 000 солдат, которые явно не будут задействованы для "миротворческих миссий".

"Мы должны быть готовы к различным непредвиденным обстоятельствам, и, безусловно, следующие 7-8 месяцев будут критическими", — отметил политик, добавив, что российско-украинская сейчас находится на переломном этапе.

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При этом Туск подчеркнул, что выступает за сохранение важнейшего принципа НАТО, который определяет, что вооруженное нападение на одного члена организации считается нападением на всех.

"Иначе мы будем следующими в очереди", — считает премьер Польши.

Напомним, за последние дни президент США уже несколько раз заявил, что российский диктатор Владимир Путин не будет нападать на страны НАТО. При этом тайную встречу в Москве директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и главы СЗР РФ Сергея Нарышкина он назвал обычными деловыми переговорами.

Ранее издание The Telegraph писало, что Россия проводит активные акции саботажа и диверсии, привлекая местный криминалитет в ЕС. Таким образом Путин проверяет готовность НАТО реагировать на подобные атаки.