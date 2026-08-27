Путин готовит удар по Эстонии? Почему в НАТО забеспокоились и отправили главу ЦРУ в Кремль

Тайный визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву мог касаться не только войны в Украине. В США заговорили о риске новой мобилизации в РФ и возможной попытке Кремля "проверить" НАТО ограниченным ударом. Эксперты объяснили Фокусу, почему больше всего рискуют страны Балтии, зачем Москве такая эскалация и как она может использовать её для шантажа Запада.

Ещё сутки назад тайный визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву выглядел как одна из главных политических загадок последних дней. Американский военно-транспортный самолёт, несколько часов переговоров за закрытыми дверями, просьба к Украине не наносить удары по Москве — и почти полное отсутствие официальных объяснений, зачем глава американской разведки лично прилетел в РФ.

Теперь появились сразу две версии, которые заметно отличаются друг от друга.

Президент США Дональд Трамп назвал поездку Ретклиффа "совершенно рутинной" и фактически опроверг, что она была связана с риском войны между Россией и НАТО. На прямой вопрос о возможных переговорах относительно российской угрозы Альянсу, Ирану и мобилизации в РФ американский президент ответил: "Ничего из вышеперечисленного". По его словам, Вашингтон прежде всего стремится добиться прекращения войны России против Украины, а сама поездка могла быть частью этой работы.

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Однако The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с сутью поездки, сообщает совсем другое: одной из главных целей Ретклиффа было предупредить Москву о недопустимости нападения на страны НАТО.

По данным издания, визит состоялся на фоне новых оценок американской разведки. В Вашингтоне предполагают, что в течение ближайших нескольких лет Путин может попытаться "проверить решимость НАТО" не обязательно с помощью крупномасштабной войны, а с помощью ограниченной атаки — такой, которая поставит союзников перед сложным выбором.

Сценарии могут быть самыми разными: от масштабной кибератаки или диверсии до небольшого сухопутного вторжения. Одним из наиболее вероятных направлений в таком случае считают страны Балтии.

И именно здесь возникает главный вопрос. Кремлю для проверки НАТО вовсе не обязательно начинать полномасштабное вторжение. Гораздо опаснее может быть сценарий, при котором Россия намеренно создает ограниченный кризис — и наблюдает, готовы ли США и европейские государства реально применить принцип коллективной обороны ради нескольких километров территории союзника, диверсии или другого инцидента, который Москва попытается оставить в "серой зоне".

Дополнительным фактором в таких расчетах может служить состояние западных арсеналов. По данным WSJ, запасы части критически важных боеприпасов сократились из-за масштабных поставок в Украину и расходов во время войны с Ираном. В Москве это могут рассматривать как возможное окно уязвимости Запада.

При этом официальные заявления по поводу поездки остаются намеренно расплывчатыми. Кремль заявлял лишь о "налаживании контактов между службами безопасности". Сам Трамп связывает визит прежде всего с желанием положить конец российско-украинской войне. А американские источники WSJ говорят о предупреждении Москве в отношении НАТО.

То есть вопрос уже не только в том, о чём на самом деле говорил директор ЦРУ в Москве. Гораздо важнее — почему именно сейчас в США заговорили одновременно о возможной новой мобилизации в России и о риске того, что Кремль может попытаться "проверить" НАТО на прочность.

Особое внимание в этом контексте привлекает Калининградская область — российский анклав у границ Альянса, вокруг которого уже давно разрабатываются самые опасные сценарии потенциальной эскалации между Россией и Западом.

От мобилизации до НАТО: что могло стоять за визитом главы ЦРУ

Военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев обращает внимание: о подготовке России к новой мобилизации его организация сообщила ещё примерно за месяц до нынешних публикаций в американских СМИ. На тот момент, подчеркивает он, эти данные публично не озвучивались ни СЗР, ни СБУ. Речь шла о совещаниях и подготовке мобилизационных мероприятий после выборов, а также о возможных масштабах призыва.

Позже информацию о возможной мобилизации в РФ подтвердили уже на уровне украинских властей. По словам Снегирева, речь шла о двух волнах по несколько сотен тысяч человек. Теперь аналогичные оценки появились и в сообщениях о данных американской разведки.

Однако эксперт считает, что неожиданный визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву нельзя объяснить одной лишь мобилизацией. Накануне в Калининградской области РФ проходили учения, связанные с мобилизационной подготовкой, и именно место их проведения, по его мнению, могло привлечь особое внимание Вашингтона.

Калининград и Сувальский коридор

Снегирев предлагает рассматривать эти учения уже как элемент давления на НАТО. Калининградская область отделена от основной территории РФ, а между ней и Беларусью расположен Сувальский коридор — участок на территории Польши и Литвы, имеющий стратегическое значение для стран Балтии.

По мнению эксперта, демонстративная военная активность в Калининграде могла быть сигналом о возможном возвращении России к сценарию создания сухопутного сообщения с Беларусью, что означало бы прямое столкновение с территорией НАТО.

В этот же контекст Снегирев вписывает заявления Лукашенко о том, что Беларусь и Россия стоят "плечом к плечу" перед лицом внешних угроз. По его мнению, речь шла прежде всего о Польше и странах Балтии.

"В Соединенных Штатах проанализировали эти два факта, сопоставили их и получили ответ. Поэтому визит главы ЦРУ — это предупреждение Российской Федерации о нежелательности всех этих процессов", — говорит Фокусу Снегирев.

Но здесь возникает принципиальный вопрос: способна ли Россия сегодня не просто угрожать НАТО, а реально провести ограниченную военную операцию против одной из стран Альянса?

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что такая возможность у РФ есть уже сейчас. В то же время риски для разных стран НАТО, по его оценке, существенно различаются.

"Если говорить о вероятности нападения на Польшу — она минимальна. На Финляндию — также минимальна. Если говорить об Эстонии — она выше средней", — говорит Коваленко Фокусу.

Именно Эстонию он считает одним из наиболее уязвимых направлений. Ее восточная граница граничит с Ленинградской и Псковской областями РФ, где, по словам эксперта, уже сосредоточено значительное количество российских сил. Причём речь идёт о подразделениях, укомплектованных танками, бронетехникой и артиллерией, а не только о пехотных штурмовых группах, которые Россия активно использует на фронте в Украине.

Отдельным риском Коваленко называет Балтийское море. По его оценке, Россия располагает возможностями как для нанесения ударов по территории Эстонии с этого направления, так и для проведения ограниченной десантной операции на её северном побережье.

И именно здесь тема возможной новой мобилизации приобретает иное значение. Если Кремль пойдет на масштабное пополнение армии, дополнительные ресурсы могут быть использованы не только для войны против Украины.

"Россия может провести мобилизацию не только для того, чтобы укрепить фронт в Украине людскими ресурсами, но и для того, чтобы создать резерв в 50–100 тысяч человек для такой операции против Эстонии. Тогда вероятность становится уже не просто выше средней, а максимально высокой", — считает Коваленко.

Не большая война с НАТО, а шантаж

В оценках двух экспертов есть общая точка зрения: потенциальная эскалация конфликта с НАТО может быть для Кремля не самоцелью, а способом резко повысить ставки в противостоянии с Западом.

Снегирев называет демонстративную активность России возможной "контролируемой утечкой" — сценарием, который Москва намеренно демонстрирует Вашингтону. По его мнению, условный сигнал может заключаться в попытке торговли: Россия не расширяет войну на Польшу и страны Балтии, а США в свою очередь усиливают давление на Киев в отношении условий завершения войны и территориальных уступок.

Коваленко также не считает, что в таком сценарии Кремль ставил бы своей целью полномасштабную войну со всем Альянсом.

По его словам, России не нужно "идти в Берлин или Брюссель". Ограниченный удар может быть рассчитан прежде всего на психологический и политический эффект — продемонстрировать европейцам, что война больше не где-то далеко в Украине, а уже непосредственно на территории ЕС и НАТО.

Эксперт предполагает, что Кремль мог бы использовать первые разрушения и жертвы для шантажа западных государств.

"Вы прекращаете помощь Украине, а мы остаемся там, где находимся. Вот такая позиция", — объясняет Коваленко возможную логику Москвы.

То есть в таком сценарии рассчитывали бы не на военную победу над НАТО — возможности Альянса значительно превосходят российские, — а на шок первых дней конфликта, страх дальнейшей эскалации и политический раскол между союзниками.

И снова Украина

Именно поэтому оба эксперта фактически возвращают дискуссию об угрозе со стороны НАТО к войне в Украине.

Снегирев считает, что визит Ретклиффа может быть частью более широких контактов между Вашингтоном и Москвой по поводу условий завершения войны. Он не исключает, что публичные заявления о возможном обмене задержанными могут быть лишь "белым шумом", тогда как основные переговоры касаются гораздо более широких вопросов.

Коваленко также отмечает, что истинная тема переговоров остается неизвестной. Он допускает и другие версии — от передачи Москве предложений по прекращению войны до обсуждения обмена заключёнными. Поэтому проводить прямую параллель с визитом Уильяма Бернса в 2021 году, когда Вашингтон предупреждал Кремль о последствиях вторжения в Украину, пока рано.

Однако если версия о предупреждении в отношении НАТО соответствует действительности, то военных оснований полностью её отвергать нет. У России уже есть силы для локальной эскалации, а новая мобилизация может существенно расширить её возможности.

Чем Вашингтон может ответить

Снегирев считает главным рычагом США экономическое и военно-политическое давление. Речь идет о возможном ужесточении санкций не только против РФ, но и против государств и компаний, которые помогают Москве зарабатывать на экспорте энергоресурсов или обходить технологические ограничения.

Еще одним сигналом может стать расширение возможностей Украины наносить удары по российской энергетической и нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

То есть перед Кремлем может встать простой выбор: либо он пойдет на уступки и перейдет к реальным переговорам, либо цена продолжения войны будет расти.

"Такой подход характерен для стиля Трампа — жесткого и несколько "ковбойского". И тогда неожиданный визит директора ЦРУ в Москву может быть лишь одним из элементов гораздо более широкой игры: Вашингтон одновременно пытается не допустить новой эскалации против НАТО, оказать давление на Россию в связи с войной в Украине и понять, как далеко Кремль действительно готов зайти", — считает Снегирев.

Напомним, что после визита представителя США пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что целью визита Ретклиффа в Москву было "налаживание контактов между спецслужбами".

В свою очередь глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что версии СМИ о визите директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву являются вымыслом. По словам Коваленко, 99,9% предположений о поездке являются вымыслом: не уточняется, о чем идет речь в оставшихся 0,01% правды.