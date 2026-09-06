Главный страх НАТО: Европа не способна выдержать войну против РФ — The Guardian

Военные стратеги ЕС, сотрудничающие с НАТО, опасаются, что в случае прямой войны с Россией Европа пока не готова к длительному изнурительному конфликту. По их мнению, в настоящее время Старый Свет фактически не готов к длительной войне.

Одной из главных причин называют успехи России в гибридной войне против ЕС, в которой Европа явно проигрывает. Об этом говорится в материале британской газеты The Guardian.

Москва использует кибератаки, дезинформацию, социальные сети, вмешательство в политические процессы и воздействие на критически важную инфраструктуру. По мнению европейских чиновников, это ослабляет готовность обществ противостоять возможной военной угрозе.

Отдельной проблемой является рост популярности правопопулистских партий в ведущих европейских государствах. Часть таких политических сил, в частности немецкая AfD, симпатизирует России и выступает за прекращение войны в Украине, что может затруднить формирование общей европейской оборонной политики в преддверии важных выборов.

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Ситуацию дополнительно осложняет неопределенность в отношении будущей роли США в обороне Европы. В ближайшие месяцы Вашингтон может принять решение о сокращении военного присутствия, после чего европейским государствам придется в гораздо большей степени полагаться на собственные силы.

Альтернатива ради спасения: что такое формат E5

На этом фоне Мюнхенская конференция по безопасности продвигает формат E5 — более тесную координацию пяти ведущих европейских военных держав (Польша, Франция, Германия, Италия и Великобритания). Речь идет, в частности, о совместных закупках средств ПВО и ПРО, дальнобойных высокоточных систем и космических средств раннего предупреждения, которые в настоящее время в значительной степени поставляются США.

Особенно остро эта проблема стоит в Италии. Министр иностранных дел Антонио Таяни заявил о ежедневных кибератаках и предупредил о возможном вмешательстве России в выборы в следующем году, а глава Минобороны Гвидо Кроцетто при этом признал, что Москва использует не только дезинформацию, но и реальные социально-экономические проблемы (в частности, низкие зарплаты и усталость общества от расходов на войну).

Европейские чиновники также обращают внимание на Украину как на источник военного опыта. Глава MSC Вольфганг Ишингер заявил, что Украина обладает одной из самых современных армий в Европе, а эксперты отмечают, что Киев играет особенно важную роль в сфере беспилотников — от темпов производства (до конца года планируется изготовить более 7 миллионов) до создания сети компаний (более 500 фирм разного размера вовлечены в этот процесс) — и тем самым демонстрирует, что Украина может стать важным элементом будущей европейской координации в сфере обороны.

Ранее Фокус сообщал о том, как немецкий генерал готовится к неизбежной войне с РФ. Генерал-лейтенант Геральд Функе, глава командования обеспечения вооруженных сил Германии, считает, что наибольшую тревогу у него вызывает российская "гибридная война", а также потери среди личного состава.

Впоследствии стало известно, что в США провели моделирование нападения РФ на Молдову и Румынию в 2028 году. Российский диктатор Владимир Путин может пойти на такие шаги, чтобы расколоть Европу и из-за "тупика" в войне с Украиной.