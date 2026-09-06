"Лише питання часу": РФ може перейти до політичних вбивств у гібридній війні проти Європи

РФ розширює спектр гібридних операцій у Європі — від диверсій та саботажу до кібератак і прямих атак на енергетику та ВПК країн ЄС. Експерти побоюються, що наступним кроком стануть політичні вбивства.

Перехід до наступної стадії з ліквідацій за політичними мотивами може статися вже найближчим часом. Про це пише британське видання The Express.

Фахівці з безпеки передбачають, що атаки в Німеччині, яка стала однією з головних цілей РФ, є ланцюжком гібридних дій Кремля. Німецький депутат Бундестагу й експолковник Бундесверу Родеріх Кізеветтер виступив із "похмурих прогнозом".

Ймовірно, ми також побачимо новини про вбивства високопоставлених представників нашої оборонної промисловості. […] Ми зіткнемося зі зростанням державного тероризму на німецькій землі. Росія не визнаватиме, що має до цього стосунок, але ми побачимо, що сліди ведуть до Москви депутат Бундестагу й експолковник Бундесверу Родеріх Кізеветтер

Один зі співрозмовників видання The Sun у західних спецслужбах вказує, що ситуація нагадує "бомбу вповільненої дії", адже загибель громадян Франції, Британії чи ФРН справді "змінить ситуацію". Схожу думку висловлює ексміністр оборони Сполученого Королівства Тобіас Еллвуд, який вважає, що застосування РФ нервово-паралітичного "Новічка" є "лише питанням часу".

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Це саме та зручна сіра зона, в якій Путін став спеціалістом. [...] Він розуміє, що не хоче ескалації або ризикувати втратою дружби зі США, якщо все зайде надто далеко. Крім того, набагато дешевше втручатися в нашу економіку і змушувати нас сперечатися між собою. Це можна робити за допомогою дезінформації, інтернету, кібератак тощо, поряд з окремими актами саботажу, примусу і, ймовірно, також отруєннями. Тобіас Еллвуд, екс-міністр оборони Сполученого Королівства

Еллвуд також звертає увагу на те, що російські прямі та "сплячі" агенти становлять серйозну небезпеку для Лондона. Раніше британська контррозвідка, за словами посадовця, вже фіксувала випадки, коли люди орендували котеджі для спостереження за британськими базами атомних підводних човнів.

Екс-міністр оборони Великої Британії говорить, що для власних дій РФ не цуратиметься використовувати "мулів", тобто осіб, які перебуватимуть в важкому соціальному чи фінансовому становищі. Їм даватимуть завдання, але вони не будуть напевне знати, на кого саме працюють.

Чи здатні західні країни протидіяти гібридним атакам РФ

ЗМІ вказує, що європейським спецслужбам уже вдалося запобігти кільком змовам проти керівників оборонних компаній, які постачають озброєння Україні. Зокрема, йшлося про змову проти керівника німецької компанії з виробництва дронів, якого, за підозрами, намагалися отруїти нервово-паралітичною речовиною.

Експерти однозначно говорять, що Путін перевіряє "червоні лінії" НАТО та шукає слабкі місця західних країн, але водночас намагається не перетнути поріг, за яким може бути застосована стаття 5 Північноатлантичного договору. Однак експерти чітко вказують, що гібридна кампанія РФ проти країн Європи лише "набирає обертів".

Саме про такий тип війни ми говоримо, і ми до нього не готові. Ми абсолютно не пристосовані до цього. Світ стає дедалі небезпечнішим, а ми досі ховаємо голову в пісок. Якщо Захід не посилить свою відповідь, замахи на вбивства можуть вийти за межі тіньових операцій. Тобіас Еллвуд, екс-очільник Міноборони Великої Британії

ЗМІ резюмують, що західні столиці вже перебувають у стані підвищеної готовності — ФРН розширила повноваження своїх спецслужб, а в Великій Британії закликають серйозніше поставитися до нової форми протистояння, за якої наступною мішенню може стати відома публічна особа.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Польща та Литва попередили про провокацію РФ на території НАТО. Спецслужби країн дізнались, що РФ готує операцію під "чужим прапором", де об'єкти атакуватимуть начебто "українські" дрони.

Згодом стало відомо, що Німеччина визнає наростання "гібридних загроз". Глава МВС Александер Добріндт вказує, що низка держав здійснює такі дії проти його країни.