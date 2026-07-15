Під "чужим прапором": Польща та Литва попередили про провокацію РФ на території НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявили, що Росія готує удар по інфраструктурних об'єктах країн-членів НАТО. Інформація надійшла від розвідок Литви та Польщі. Поки не відомо, коли та по яких об'єктах вдарять росіяни, але є дані, що такий план є. Які деталі можливого нападу РФ на країни Балтії відомі розвідникам?

Вдень 15 липня з'явилось одночасно дві заяви про провокацію на території НАТО, яку може влаштувати РФ. Науседа про посилення загрози розповів в інтерв'ю медіа BNS. Сікорський — під час дебатів у Президентській бібліотеці у Лос-Анджелесі, про що написало медіа Polsat News. Серед іншого, спецслужби країн дізнались, що РФ готує операцію під "чужим прапором": тобто об'єкти атакуватимуть начебто "українські" дрони.

Науседа підтвердив, що у Литві справді очікують атаки росіян по критичній інфраструктурі. Поки не знають, що саме стане ціллю РФ, але на всяк випадок додатково захистили транспортні та енергетичні об'єкти. Водночас, не ясно, які саме засоби ураження використають росіяни, уточнив політик. Метою РФ може бути не лише пошкодження певних цілей, а порушення "синхронізації з континентальною європейською системою".

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"Йдеться про кінетичні операції, не масштабні, але все ж цілеспрямовані кінетичні операції, які, дуже ймовірно, можуть бути спрямовані на об’єкти критичної інфраструктури", — сказав Науседа.

Тим часом Сікорський розширив інформацію про плани РФ. Глава МЗС Польщі нагадав слова диктатора Путіна, який заявив, що "буде відповідати, якщо буде атака з боку НАТО". З цих міркувань Москва може самостійно влаштувати атаку начебто "українськими дронами" по російській території, а тоді ударить "у відповідь" по території НАТО.

"Саме такі дії він може планувати, бо він у відчаї та програє", — пояснив Сікорський.

У соцмережах глави польської дипломатії поки немає свіжих коментарів щодо можливого нападу РФ на територію НАТО. Тим часом Науседа під час саміту Альянсу заявив, що впевнений з дієвості 5 статті Договору НАТО, яка має захистити у випадку зовнішньої агресії.

Напад на Литву та Польщу — заява Науседи про удар по НАТО Фото: Скриншот

Напад на Литву та Польщу — деталі

Восени та влітку 2026 року західні медіа опублікували серію матеріалів про можливість нападу РФ на країни Балтії та Польщу. У одному з них ішлося про план вторгнення у Литву. Згідно з даними розвідки, росіяни могли почати атаку відразу з трьох напрямків: через територію Латвії, з боку Білорусі та з боку російського анклаву Калінінграда. При цьому зауважувалось, що литовські війська готуються дати відсіч, але все ж сподіваються на підтримку союзників по НАТО.

Напад на Литву та Польщу — напрямки можливих ударів РФ на країни Балтії Фото: LRT

Інший матеріал стосувався нападу РФ на Польщу, який може відбутись за двома можливими сценаріями: або гібридні атаки дронами по інфраструктурі, або відкрите вторгнення від Калінінграда та Білорусі. Зауважувалось, що Москва шантажуватиме європейців припинити допомагати Україні, й може добитись свого, пообіцявши повернути захоплені об'єкти.

Тим часом у 2025 році відбулись військові тренування аналітиків країн-членів НАТО, під час яких розігрували напад РФ на Балтію та реакцію альянсу. З'ясувалось, що існує вірогідний сценарій, коли альянс може не втрутитись: якщо Кремль заявлятиме, що здійсню. "гуманітарну" місію для порятунку жителів Калінінградської області.

Аналогічні попередження про вторгнення РФ у країни Балтії лунали у квітні 2025 році. Рік тому західні медіа писали про те, що ці країни будують лінії оборони: риють протитанкові рови, ставлять "зуби дракона", тягнуть колючий дріт.

Нагадуємо, у липні міністр оборони Польщі відреагував на скандальні заяви президента Польщі щодо п'яти ракет Patriot, які передали Україні задля захисту від повітряних ударів РФ.