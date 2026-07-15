Под "чужим флагом": Польша и Литва предупредили о провокации РФ на территории НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявили, что Россия готовит удар по инфраструктурным объектам стран-членов НАТО. Информация поступила от спецслужб Литвы и Польши. Пока неизвестно, когда и по каким объектам нанесут удар россияне, но есть данные о том, что такой план существует. Какие детали возможного нападения РФ на страны Балтии известны разведчикам?

Днём 15 июля одновременно появились два заявления о провокации на территории НАТО, которую может устроить РФ. Науседа рассказал об усилении угрозы в интервью СМИ BNS. Сикорский — во время дебатов в Президентской библиотеке в Лос-Анджелесе, о чем написало СМИ Polsat News. Среди прочего, спецслужбы стран узнали, что РФ готовит операцию под "чужим флагом": то есть объекты будут атаковать якобы "украинские" дроны.

Науседа подтвердил, что в Литве действительно ожидают атаки россиян на критически важную инфраструктуру. Пока неизвестно, что именно станет целью РФ, но на всякий случай дополнительно укрепили транспортные и энергетические объекты. В то же время неясно, какие именно средства поражения применят россияне, уточнил политик. Целью РФ может быть не только повреждение определенных объектов, но и нарушение "синхронизации с континентальной европейской системой".

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"Речь идет о кинетических операциях — не масштабных, но все же целенаправленных кинетических операциях, которые, по всей вероятности, могут быть направлены на объекты критической инфраструктуры", — сказал Науседа.

Между тем Сикорский раскрыл дополнительные подробности о планах РФ. Глава МИД Польши напомнил слова диктатора Путина, который заявил, что "будет отвечать, если произойдет атака со стороны НАТО". Исходя из этого, Москва может самостоятельно организовать атаку якобы "украинскими дронами" по российской территории, а затем нанести "ответный" удар по территории НАТО.

"Именно такие действия он может планировать, потому что он в отчаянии и проигрывает", — пояснил Сикорский.

В социальных сетях главы польской дипломатии пока нет свежих комментариев относительно возможного нападения РФ на территорию НАТО. Между тем Науседа во время саммита Альянса заявил, что уверен в эффективности 5-й статьи Договора НАТО, которая должна обеспечить защиту в случае внешней агрессии.

Нападение на Литву и Польшу — заявление Науседы о ударе по НАТО Фото: Скриншот

Нападение на Литву и Польшу — подробности

Осенью и летом 2026 года западные СМИ опубликовали серию материалов о возможном нападении РФ на страны Балтии и Польшу. В одном из них речь шла о плане вторжения в Литву. Согласно данным разведки, россияне могли начать атаку сразу с трех направлений: через территорию Латвии, со стороны Беларуси и со стороны российского анклава Калининграда. При этом отмечалось, что литовские войска готовятся дать отпор, но все же надеются на поддержку союзников по НАТО.

Нападение на Литву и Польшу — направления возможных ударов РФ по странам Балтии Фото: LRT

Другой материал касался нападения РФ на Польшу, которое может произойти по двум возможным сценариям: либо гибридные атаки с использованием дронов по инфраструктуре, либо открытое вторжение со стороны Калининграда и Беларуси. Отмечалось, что Москва будет шантажировать европейцев, требуя прекратить помощь Украине, и может добиться своего, пообещав вернуть захваченные объекты.

Между тем в 2025 году прошли военные учения аналитиков стран-членов НАТО, в ходе которых моделировалось нападение РФ на Прибалтику и реакция альянса. Выяснилось, что существует вероятный сценарий, при котором альянс может не вмешаться: если Кремль будет заявлять, что осуществляет "гуманитарную" миссию по спасению жителей Калининградской области.

Аналогичные предупреждения о вторжении РФ в страны Балтии звучали в апреле 2025 года. Год назад западные СМИ писали о том, что эти страны строят линии обороны: роют противотанковые рвы, устанавливают "зубы дракона", прокладывают колючую проволоку.

Напоминаем, что в июле министр обороны Польши отреагировал на скандальные заявления президента Польши о пяти ракетах Patriot, которые были переданы Украине для защиты от воздушных ударов РФ.