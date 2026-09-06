"Лишь вопрос времени": РФ может перейти к политическим убийствам в рамках гибридной войны против Европы

Россия расширяет спектр гибридных операций в Европе — от диверсий и саботажа до кибератак и прямых атак на энергетику и оборонно-промышленный комплекс стран ЕС. Эксперты опасаются, что следующим шагом станут политические убийства.

Переход к следующему этапу ликвидаций по политическим мотивам может произойти уже в ближайшее время. Об этом пишет британское издание The Express.

Эксперты по безопасности полагают, что атаки в Германии, ставшей одной из главных целей РФ, являются частью цепочки гибридных действий Кремля. Немецкий депутат Бундестага и бывший полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер выступил с "мрачным прогнозом".

Вероятно, мы также услышим новости об убийствах высокопоставленных представителей нашей оборонной промышленности. […] Нам придется столкнуться с ростом государственного терроризма на немецкой земле. Россия не будет признавать свою причастность к этому, но мы увидим, что следы ведут в Москву депутат Бундестага и бывший полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер

Один из собеседников издания The Sun в западных спецслужбах отмечает, что ситуация напоминает "бомбу замедленного действия", ведь гибель граждан Франции, Великобритании или ФРГ действительно "изменит ситуацию". Аналогичное мнение высказывает экс-министр обороны Соединённого Королевства Тобиас Эллвуд, который считает, что применение РФ нервно-паралитического "Новичка" — "лишь вопрос времени".

Відео дня

Это как раз та удобная "серая зона", в которой Путин стал специалистом. [...] Он понимает, что не хочет эскалации или рисковать потерей дружеских отношений с США, если дело зайдет слишком далеко. Кроме того, гораздо дешевле вмешиваться в нашу экономику и заставлять нас ссориться между собой. Это можно делать с помощью дезинформации, интернета, кибератак и т. п., наряду с отдельными актами саботажа, принуждения и, вероятно, также отравлениями. Тобиас Эллвуд, бывший министр обороны Соединенного Королевства

Эллвуд также обращает внимание на то, что российские прямые и "спящие" агенты представляют серьезную опасность для Лондона. Ранее британская контрразведка, по словам чиновника, уже фиксировала случаи, когда люди снимали коттеджи для наблюдения за британскими базами атомных подводных лодок.

Бывший министр обороны Великобритании заявляет, что для достижения своих целей РФ не побоится использовать "мулов", то есть людей, находящихся в тяжелом социальном или финансовом положении. Им будут давать задания, но они не будут точно знать, на кого именно работают.

Способны ли западные страны противостоять гибридным атакам РФ

СМИ отмечает, что европейским спецслужбам уже удалось предотвратить несколько заговоров против руководителей оборонных компаний, поставляющих вооружение Украине. В частности, речь шла о заговоре против руководителя немецкой компании по производству дронов, которого пытались отравить нервно-паралитическим веществом.

Эксперты однозначно заявляют, что Путин проверяет "красные линии" НАТО и ищет слабые места западных стран, но в то же время старается не переступить порог, за которым может быть применена статья 5 Североатлантического договора. Однако эксперты четко указывают, что гибридная кампания РФ против стран Европы только "набирает обороты".

Именно о таком типе войны мы и говорим, и мы к нему не готовы. Мы совершенно не приспособлены к этому. Мир становится все опаснее, а мы до сих пор прячем голову в песок. Если Запад не усилит свой ответ, покушения на убийства могут выйти за рамки теневых операций. Тобиас Эллвуд, бывший глава Министерства обороны Великобритании

СМИ отмечают, что западные столицы уже находятся в состоянии повышенной готовности — ФРГ расширила полномочия своих спецслужб, а в Великобритании призывают более серьёзно отнестись к новой форме противостояния, при которой следующей мишенью может стать известная публичная личность.

Ранее Фокус сообщал о том, как Польша и Литва предупредили о провокации со стороны РФ на территории НАТО. Спецслужбы этих стран узнали, что РФ готовит операцию под "чужим флагом", в ходе которой объекты будут атаковаться якобы "украинскими" дронами.

Впоследствии стало известно, что Германия признает рост "гибридных угроз". Глава МВД Александр Добриндт отмечает, что ряд государств предпринимает подобные действия против его страны.