Финляндия присоединится к французской инициативе по ядерному сдерживанию, призванной укрепить оборону Европы на фоне растущей угрозы со стороны России.

Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства обороны Финляндии.

Присоединение открывает возможность временного размещения французских стратегических ВВС в Финляндии.

Другие возможные формы сотрудничества предусматривают диалог по вопросам французской ядерной доктрины, а также совместные учения. В ходе таких учений Финляндия может выступать в качестве наблюдателя или участвовать, задействуя свои обычные, неядерные силы.

Решение было принято через несколько месяцев после отмены в Финляндии запрета на ядерное оружие. При этом правительство подчеркнуло, что страна не планирует размещать на своей территории ядерное оружие.

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"Это естественный шаг, поскольку наши близкие союзники — Норвегия, Швеция и Дания — уже присоединились к этой инициативе", — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

В начале этого года президент Франции Эммануэль Макрон предложил европейским партнерам присоединиться к французской системе ядерного сдерживания. Сначала к инициативе присоединились восемь стран, а впоследствии к ним присоединилась Норвегия.

Европейские правительства пересматривают политику сдерживания из-за неопределенности в отношении намерений России и вопроса о долгосрочной надежности гарантий безопасности со стороны США.

"Европа должна взять на себя более значительную роль как в обычной обороне, так и в распределении ядерного бремени", — заявил Хяккянен.

Ранее Фокус писал, что Европа не способна выдержать войну против РФ. Среди ключевых причин называют успехи России в гибридной войне против ЕС, в которой, по оценкам экспертов, Европа потерпит поражение.

Позже появилась информация о том, что в рамках гибридной войны против Европы РФ может прибегнуть к политическим убийствам. Представители западных спецслужб сравнивают ситуацию с "бомбой замедленного действия", поскольку гибель граждан Франции, Великобритании или Германии может существенно изменить ситуацию.