Мільярди для України під загрозою: фаворитка президентських виборів у Франції кинула виклик ЄС

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила про готовність до протистояння з Брюсселем — з метою скорочення його бюджету та повноважень — у разі її обрання президентом Франції. Крім того, вона поставила під сумнів доцільність подальшого фінансування України з боку ЄС, наголосивши, що Париж більше не може дозволити собі додаткові фінансові витрати.

В ексклюзивному інтерв’ю газеті Financial Times фаворитка майбутніх президентських перегонів у Франції, які відбудуться в квітні 2027 року, різко розкритикувала Брюссель і голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн. Вона заявила, що остання більше не має довіри багатьох урядів.

Зокрема, Ле Пен оголосила про плани припинити двосторонню допомогу Києву — обмежившись лише оперативною підтримкою та військовою підготовкою. Вона натякнула, що не підтримуватиме фінансування України через канали ЄС, якщо це буде фінансовим тягарем Франції. Вона стверджувала, що чесний підхід щодо Володимира Зеленського полягає в тому, щоб попередити його про відсутність у країни можливостей надавати подальші ресурси, з огляду на вже виділені кредити на суму 90 мільярдів євро, 18 мільярдів з яких надійшли від Франції.

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Політикиня сповнена рішучості заблокувати нову угоду ЄС щодо семирічного бюджету — яка передбачає спеціальний механізм підтримки України обсягом до 100 мільярдів євро — шляхом утримання половини внеску Франції. Вона вкотре категорично виступила проти вступу України до ЄС, назвавши це "харакірі" через ризик втрати суверенітету та величезних економічних збитків для її країни. Відповідаючи на запитання про потенційну загрозу з боку Росії, вона зазначила, що їй невідомі плани Володимира Путіна.

Нагадаємо, Марін Ле Пен не відмовилася від наміру вивести Францію з інтегрованого командування НАТО, проте вважає, що робити це під час війни в Україні зарано.

Зокрема, коли йшлося про пропозицію окремих кандидатів відправити французькі винищувачі Rafale для захисту неба над Києвом, Ле Пен підтримала Еммануеля Макрона, який від такої ідеї відмовився. За її словами, подібне рішення могло б зробити Францію безпосередньою учасницею війни.