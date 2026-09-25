Марін Ле Пен змінила позицію щодо НАТО: як із цим пов'язана війна в Україні

Марін Ле Пен не відмовилася від наміру вивести Францію з інтегрованого командування НАТО, проте вважає, що робити це під час війни в Україні зарано. Водночас кандидатка підтвердила намір припинити фінансову допомогу Києву.

Кандидатка в президенти Франції від ультраправих Марін Ле Пен підтвердила, що й далі прагне вивести країну з інтегрованого командування НАТО. Проте зараз, на її думку, момент для такого кроку невдалий. Про це вона заявила в інтерв'ю Politico 24 вересня.

"Доки на порозі Європи триває війна, зараз не час вживати заходів у цьому напрямку, але, звісно, моє бажання це зробити залишається", – наголосила лідерка "Національного об'єднання".

Ще в травні політикиня обіцяла вийти з командування Альянсу протягом свого першого терміну і з війною в Україні цього не пов'язувала. Натомість голова партії Джордан Барделла вважав за потрібне дочекатися мирної угоди між Києвом і Москвою. Зараз Ле Пен і Барделла йдуть на вибори в тандемі. У разі перемоги 31-річний політик має очолити уряд.

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За даними опитувань, які наводить Politico, Ле Пен є фавориткою президентських виборів навесні, на яких французи обиратимуть наступника Еммануеля Макрона. Переглянути участь країни у військових структурах НАТО прагне й кандидат від крайніх лівих Жан-Люк Меланшон, тож у штаб-квартирі Альянсу непокояться щодо оборонного курсу Парижа.

Заява щодо України

Ле Пен заявила, що Франція не має вступати у війну з ядерною Росією, і відкинула твердження, ніби країна вже перебуває в конфлікті з Москвою, попри гібридні атаки Кремля проти європейських держав. Минулого тижня вона разом із Барделлою оприлюднила заяву із засудженням дій Росії, чим, на думку Politico, відповіла на звинувачення опонентів у прихильності до Путіна.

Водночас політикиня підтвердила намір згорнути фінансову підтримку України в разі перемоги на виборах.

Вона зазначила, що вони можуть готувати українських солдатів та військове керівництво, а також надавати їм військову допомогу. Водночас політикиня висловила жаль через те, що вони більше не можуть надавати Україні фінансову допомогу. Натомість проти "Коаліції охочих", яку очолюють Франція та Велика Британія і яка передбачає можливу військову присутність в Україні після війни, вона не виступила.

Нагадаємо, раніше Ле Пен заявляла, що Франція не здатна й надалі фінансово підтримувати Україну, хоча навчання українських військових і постачання оборонного обладнання можуть тривати.

Також Фінляндія приєднається до французької ініціативи з ядерного стримування, покликаної посилити оборону Європи на тлі зростання загрози з боку Росії.

Крім того, поки Росія нищить українську інфраструктуру, Франція вибудовує систему фінансових механізмів, аби ще до завершення бойових дій забезпечити своїм компаніям місце на ринку відбудови України.