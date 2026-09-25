Марин Ле Пен не отказалась от намерения вывести Францию из интегрированного командования НАТО, однако считает, что делать это во время войны в Украине пока преждевременно. В то же время кандидатка подтвердила намерение прекратить финансовую помощь Киеву.

Кандидат в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен подтвердила, что по-прежнему намерена вывести страну из интегрированного командования НАТО. Однако сейчас, по её мнению, момент для такого шага неудачный. Об этом она заявила в интервью Politico.

"Пока на пороге Европы продолжается война, сейчас не время принимать меры в этом направлении, но, конечно, мое желание это сделать остается", — подчеркнула лидер "Национального объединения".

Еще в мае политик обещала покинуть руководство Альянса в течение своего первого срока и не связывала это с войной в Украине. В то же время лидер партии Джордан Барделла счел необходимым дождаться мирного соглашения между Киевом и Москвой. Сейчас Ле Пен и Барделла идут на выборы в тандеме. В случае победы 31-летний политик должен возглавить правительство.

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Согласно опросам, приведённым Politico, Ле Пен является фавориткой президентских выборов, которые состоятся весной и на которых французы будут выбирать преемника Эммануэля Макрона. Пересмотреть участие страны в военных структурах НАТО стремится и кандидат от крайне левых Жан-Люк Меланшон, поэтому в штаб-квартире Альянса беспокоятся по поводу оборонного курса Парижа.

Заявление по Украине

Ле Пен заявила, что Франция не должна вступать в войну с ядерной Россией, и отвергла утверждения о том, что страна уже находится в конфликте с Москвой, несмотря на гибридные атаки Кремля против европейских государств. На прошлой неделе она вместе с Барделлой обнародовала заявление с осуждением действий России, чем, по мнению Politico, ответила на обвинения оппонентов в лояльности к Путину.

В то же время политик подтвердила намерение свернуть финансовую поддержку Украины в случае победы на выборах.

Она отметила, что они могут готовить украинских солдат и военное руководство, а также оказывать им военную помощь. В то же время политик выразила сожаление о том, что они больше не могут оказывать Украине финансовую помощь. Зато против "Коалиции желающих", которую возглавляют Франция и Великобритания и которая предусматривает возможное военное присутствие в Украине после войны, она не выступила.

Напомним, ранее Ле Пен заявляла, что Франция не в состоянии и дальше оказывать финансовую поддержку Украине, хотя обучение украинских военных и поставки оборонного оборудования могут продолжаться.

Кроме того, Финляндия присоединится к французской инициативе по ядерному сдерживанию, призванной укрепить оборону Европы на фоне растущей угрозы со стороны России.

Кроме того, пока Россия разрушает украинскую инфраструктуру, Франция создает систему финансовых механизмов, чтобы ещё до окончания боевых действий обеспечить своим компаниям место на рынке восстановления Украины.