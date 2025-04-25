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Трамп — не дурак, или почему Украине стоит готовиться к худшему сценарию

Трамп — не дурак и не идиот, а последние его решения являются частью далеко идущего плана, настаивает аналитик Анатолий Амелин. По его мнению, Трамп устроил весь нынешний мировой хаос с единственной целью — отвести угрозу гегемонии Китая, который уже через несколько лет опередит США по всем важнейшим показателям.

Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Экономист, директор экономических программ Украинского института будущего
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трамп, сша, доллары, деньги
Фото: Коллаж: Фокус | "Управляемый хаос" от Трампа
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У меня снова плохие новости. И прежде всего для себя же.

Трамп — не дурак и не идиот. Последние его решения являются частью далеко идущего плана.

Да, некоторые решения делаются "через задницу", но ему пофиг. Есть цель. И эта цель — ликвидация основного конкурента, Китая.

Какая связь Украинского вопроса и Китая? Прямая, хоть и не очевидная сразу.

Оборонная доктрина США определяет Китай главным и основным врагом. Причина — приближающаяся гегемония Китая:

  • в экономике они уже лидируют в ВВП по ППС;
  • лидируют в мировой торговле;
  • в контроле критических материалов;
  • в количестве регистрируемых патентов;
  • догоняют в секторе полупроводников (максимум 2 года разрыв);
  • догоняют в секторе искусственного интеллекта (разрыв несколько месяцев);
  • строят самую сильную армию в мире (к 2027 году будет готова);
  • ключевой игрок и драйвер БРИКС (антиамериканского экономического союза);
  • готовятся к запуску цифровых валют для замещения доллара в международных расчетах;
  • переходят уже в расчетах с партерами на юань, включая кредитование;
  • Китай — крупнейший производитель автомобилей, металлургической продукции, титана, химической продукции, электроники.

Можно продолжать.

Причины происходящего: хаккинг Китаем старой системы Мирового порядка. Где, не имея явной внешней угрозы, они создали условия, превратившие их в экономического гегемона:

  • Китай имеет десятки долгосрочных стратегий (которые, в отличие от Украины, системно реализует);
  • за счет нечестной конкуренции (искусственное занижение стоимости юаня, в отличие от Украины, где гривна искусственно завышена) они беспрепятственно захватывали рынки, уничтожая конкуренцию;
  • Китай имеет системную политику коррумпирования правительств и руководителей корпораций партнеров (до 5% оборота китайские компании относят на расходы без подтверждения. И это официально);
  • Китай дает своим компаниям нулевые кредиты для рефинансирования странами (инвестиции, торговля).

И все это Китай делал, опираясь на инфраструктуру старой системы — старого Мирового порядка.

Аналитики Госдепа и ЦРУ оценивают риски потери Штатами мирового влияния очень реально. Усиливают опасения заявления Си о необходимости пересмотра Мирового порядка...

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Как Штатам устранить угрозу? Угрозу потери как мирового господства, так и дефрагментации Штатов как последствия ослабления США?

1. Война с Китаем?

Разрушение основ их технологического потенциала? Не вариант. Это ядерная страна с огромной оперативной глубиной. Даже война за Тайвань — критические риски для США.

2. Какое самое слабое место Китая?

Его рынки сбыта. Мировая торговля. И вот здесь можно бить. И чем быстрее, тем эффективнее будет удар.

Осмелюсь предположить, что политика Трампа именно против этого направлена. В частности:

  • тарифы против китайской продукции? Для Китая это не критично;
  • тарифы против партнеров Китая? Уже начинает быть больно;
  • сокращение мировой торговли бьет по цепочкам создания стоимости, где Китай важный элемент;
  • запуск глобальной рецессии — создание "идеального шторма"? — Идеально!

Когда ты не можешь использовать логику прямых действий, ты запускаешь управляемый хаос. Логику которого понимаешь только ты.

Волна рецессий, кризисов в различных секторах (финансы и фондовый рынок, банковский сектор, производство и цепочки поставок) — просто сметут экономический потенциал Китая.

И в дополнение война. Но не США против Китая, а Китая с кем-то из соседей. Это разрушит потенциал Китая и вернет США глобальное доминирование.

А где здесь Украина?

Особенно нигде.

В рамках готовящегося идеального шторма это один из небольших элементов запуска управляемого хаоса.

Мир понял, что старых институтов нет:

  • НАТО — фикция. Где США подорвали уверенность в надежности институции и уже намекают на выход из организации;
  • США уже не являются гарантом безопасности и могут выключить свои ракеты, проданные другим странам, в один миг;
  • ООН, ОБСЕ — институты, которые умеют только выражать обеспокоенность;
  • МАГАТЭ — ну, вы в курсе;
  • ВОЗ — показали себя во время фейковой пандемии;
  • ВТО — на холде;
  • признание Крыма российским ставит крест на системе международного права...

Старые институты не работают. Сила права уступила правом силы. А значит, надо готовиться к худшему, если, конечно, не будет новых "лебедей". Или черных, или белых. Там как повезет)

Важно одно: Украина может рассчитывать только на себя(!). В военном и экономическом плане.

Друзей нет. Есть временные союзники. Врагов много. Не только вне и внутри страны.

Только максимальная собранность (!) и эффективность позволит Украине пройти надвигающийся хаос.

Сможем ли мы?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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