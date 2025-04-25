Трамп — не дурак, или почему Украине стоит готовиться к худшему сценарию
Трамп — не дурак и не идиот, а последние его решения являются частью далеко идущего плана, настаивает аналитик Анатолий Амелин. По его мнению, Трамп устроил весь нынешний мировой хаос с единственной целью — отвести угрозу гегемонии Китая, который уже через несколько лет опередит США по всем важнейшим показателям.
У меня снова плохие новости. И прежде всего для себя же.
Трамп — не дурак и не идиот. Последние его решения являются частью далеко идущего плана.
Да, некоторые решения делаются "через задницу", но ему пофиг. Есть цель. И эта цель — ликвидация основного конкурента, Китая.
Какая связь Украинского вопроса и Китая? Прямая, хоть и не очевидная сразу.
Оборонная доктрина США определяет Китай главным и основным врагом. Причина — приближающаяся гегемония Китая:
- в экономике они уже лидируют в ВВП по ППС;
- лидируют в мировой торговле;
- в контроле критических материалов;
- в количестве регистрируемых патентов;
- догоняют в секторе полупроводников (максимум 2 года разрыв);
- догоняют в секторе искусственного интеллекта (разрыв несколько месяцев);
- строят самую сильную армию в мире (к 2027 году будет готова);
- ключевой игрок и драйвер БРИКС (антиамериканского экономического союза);
- готовятся к запуску цифровых валют для замещения доллара в международных расчетах;
- переходят уже в расчетах с партерами на юань, включая кредитование;
- Китай — крупнейший производитель автомобилей, металлургической продукции, титана, химической продукции, электроники.
Можно продолжать.
Причины происходящего: хаккинг Китаем старой системы Мирового порядка. Где, не имея явной внешней угрозы, они создали условия, превратившие их в экономического гегемона:
- Китай имеет десятки долгосрочных стратегий (которые, в отличие от Украины, системно реализует);
- за счет нечестной конкуренции (искусственное занижение стоимости юаня, в отличие от Украины, где гривна искусственно завышена) они беспрепятственно захватывали рынки, уничтожая конкуренцию;
- Китай имеет системную политику коррумпирования правительств и руководителей корпораций партнеров (до 5% оборота китайские компании относят на расходы без подтверждения. И это официально);
- Китай дает своим компаниям нулевые кредиты для рефинансирования странами (инвестиции, торговля).
И все это Китай делал, опираясь на инфраструктуру старой системы — старого Мирового порядка.
Аналитики Госдепа и ЦРУ оценивают риски потери Штатами мирового влияния очень реально. Усиливают опасения заявления Си о необходимости пересмотра Мирового порядка...Важно
Как Штатам устранить угрозу? Угрозу потери как мирового господства, так и дефрагментации Штатов как последствия ослабления США?
1. Война с Китаем?
Разрушение основ их технологического потенциала? Не вариант. Это ядерная страна с огромной оперативной глубиной. Даже война за Тайвань — критические риски для США.
2. Какое самое слабое место Китая?
Его рынки сбыта. Мировая торговля. И вот здесь можно бить. И чем быстрее, тем эффективнее будет удар.
Осмелюсь предположить, что политика Трампа именно против этого направлена. В частности:
- тарифы против китайской продукции? Для Китая это не критично;
- тарифы против партнеров Китая? Уже начинает быть больно;
- сокращение мировой торговли бьет по цепочкам создания стоимости, где Китай важный элемент;
- запуск глобальной рецессии — создание "идеального шторма"? — Идеально!
Когда ты не можешь использовать логику прямых действий, ты запускаешь управляемый хаос. Логику которого понимаешь только ты.
Волна рецессий, кризисов в различных секторах (финансы и фондовый рынок, банковский сектор, производство и цепочки поставок) — просто сметут экономический потенциал Китая.
И в дополнение война. Но не США против Китая, а Китая с кем-то из соседей. Это разрушит потенциал Китая и вернет США глобальное доминирование.
А где здесь Украина?
Особенно нигде.
В рамках готовящегося идеального шторма это один из небольших элементов запуска управляемого хаоса.
Мир понял, что старых институтов нет:
- НАТО — фикция. Где США подорвали уверенность в надежности институции и уже намекают на выход из организации;
- США уже не являются гарантом безопасности и могут выключить свои ракеты, проданные другим странам, в один миг;
- ООН, ОБСЕ — институты, которые умеют только выражать обеспокоенность;
- МАГАТЭ — ну, вы в курсе;
- ВОЗ — показали себя во время фейковой пандемии;
- ВТО — на холде;
- признание Крыма российским ставит крест на системе международного права...
Старые институты не работают. Сила права уступила правом силы. А значит, надо готовиться к худшему, если, конечно, не будет новых "лебедей". Или черных, или белых. Там как повезет)
Важно одно: Украина может рассчитывать только на себя(!). В военном и экономическом плане.
Друзей нет. Есть временные союзники. Врагов много. Не только вне и внутри страны.
Только максимальная собранность (!) и эффективность позволит Украине пройти надвигающийся хаос.
Сможем ли мы?
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