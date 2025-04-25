Трамп — не дурак, или почему Украине стоит готовиться к худшему сценарию

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У меня снова плохие новости. И прежде всего для себя же.

Трамп — не дурак и не идиот. Последние его решения являются частью далеко идущего плана.

Да, некоторые решения делаются "через задницу", но ему пофиг. Есть цель. И эта цель — ликвидация основного конкурента, Китая.

Какая связь Украинского вопроса и Китая? Прямая, хоть и не очевидная сразу.

Оборонная доктрина США определяет Китай главным и основным врагом. Причина — приближающаяся гегемония Китая:

в экономике они уже лидируют в ВВП по ППС;

лидируют в мировой торговле;

в контроле критических материалов;

в количестве регистрируемых патентов;

догоняют в секторе полупроводников (максимум 2 года разрыв);

догоняют в секторе искусственного интеллекта (разрыв несколько месяцев);

строят самую сильную армию в мире (к 2027 году будет готова);

ключевой игрок и драйвер БРИКС (антиамериканского экономического союза);

готовятся к запуску цифровых валют для замещения доллара в международных расчетах;

переходят уже в расчетах с партерами на юань, включая кредитование;

Китай — крупнейший производитель автомобилей, металлургической продукции, титана, химической продукции, электроники.

Можно продолжать.

Причины происходящего: хаккинг Китаем старой системы Мирового порядка. Где, не имея явной внешней угрозы, они создали условия, превратившие их в экономического гегемона:

Китай имеет десятки долгосрочных стратегий (которые, в отличие от Украины, системно реализует);

за счет нечестной конкуренции (искусственное занижение стоимости юаня, в отличие от Украины, где гривна искусственно завышена) они беспрепятственно захватывали рынки, уничтожая конкуренцию;

Китай имеет системную политику коррумпирования правительств и руководителей корпораций партнеров (до 5% оборота китайские компании относят на расходы без подтверждения. И это официально);

Китай дает своим компаниям нулевые кредиты для рефинансирования странами (инвестиции, торговля).

И все это Китай делал, опираясь на инфраструктуру старой системы — старого Мирового порядка.

Аналитики Госдепа и ЦРУ оценивают риски потери Штатами мирового влияния очень реально. Усиливают опасения заявления Си о необходимости пересмотра Мирового порядка...

Важно

Трамп против Китая: почему США начали торговую войну с КНР и как это убивает глобальную экономику

Как Штатам устранить угрозу? Угрозу потери как мирового господства, так и дефрагментации Штатов как последствия ослабления США?

1. Война с Китаем?

Разрушение основ их технологического потенциала? Не вариант. Это ядерная страна с огромной оперативной глубиной. Даже война за Тайвань — критические риски для США.

2. Какое самое слабое место Китая?

Его рынки сбыта. Мировая торговля. И вот здесь можно бить. И чем быстрее, тем эффективнее будет удар.

Осмелюсь предположить, что политика Трампа именно против этого направлена. В частности:

тарифы против китайской продукции? Для Китая это не критично;

тарифы против партнеров Китая? Уже начинает быть больно;

сокращение мировой торговли бьет по цепочкам создания стоимости, где Китай важный элемент;

запуск глобальной рецессии — создание "идеального шторма"? — Идеально!

Когда ты не можешь использовать логику прямых действий, ты запускаешь управляемый хаос. Логику которого понимаешь только ты.

Волна рецессий, кризисов в различных секторах (финансы и фондовый рынок, банковский сектор, производство и цепочки поставок) — просто сметут экономический потенциал Китая.

И в дополнение война. Но не США против Китая, а Китая с кем-то из соседей. Это разрушит потенциал Китая и вернет США глобальное доминирование.

А где здесь Украина?

Особенно нигде.

В рамках готовящегося идеального шторма это один из небольших элементов запуска управляемого хаоса.

Мир понял, что старых институтов нет:

НАТО — фикция. Где США подорвали уверенность в надежности институции и уже намекают на выход из организации;

США уже не являются гарантом безопасности и могут выключить свои ракеты, проданные другим странам, в один миг;

ООН, ОБСЕ — институты, которые умеют только выражать обеспокоенность;

МАГАТЭ — ну, вы в курсе;

ВОЗ — показали себя во время фейковой пандемии;

ВТО — на холде;

признание Крыма российским ставит крест на системе международного права...

Старые институты не работают. Сила права уступила правом силы. А значит, надо готовиться к худшему, если, конечно, не будет новых "лебедей". Или черных, или белых. Там как повезет)

Важно одно: Украина может рассчитывать только на себя(!). В военном и экономическом плане.

Друзей нет. Есть временные союзники. Врагов много. Не только вне и внутри страны.

Только максимальная собранность (!) и эффективность позволит Украине пройти надвигающийся хаос.

Сможем ли мы?

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