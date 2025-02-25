Поставить мат Трампу. Как Украине не быть пешкой в игре США и России и при чем здесь Китай

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КАК УКРАИНЕ И ЕС РАЗЫГРАТЬ ПАРТИЮ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ КИССИНДЖЕРА

О том, как быстро успокоить администрацию Д.Трампа и избежать российско-американской ловушки.

Глобальные планы администрации Д.Трампа за последние две недели обозначились довольно рельефно После двух месяцев переговоров Д.Трамп понял, что никаких уступок от Кремля относительно завершения агрессии ожидать не приходится. Но ему нужны быстрые результаты, чтобы не подорвать свои политические рейтинги и не вызвать жесткий раскол и противостояние внутри страны.

Итак, план трапмистов следующий.

Первый этап. В сжатые сроки навязать Украине капитуляцию на путинских условиях и одновременно отхватить жирный кусок из экономики Украины, продав своим избирателям обеспечение "мира" в Украине и ее разграбление в якобы пользу простым американцам, которым он вернет средства, которые были несправедливо у них "украдены" Байденом.

Фактически, это маскировка поражения американской демократии под "победу". Именно в этом контексте и следует рассматривать проект Соглашения по разработке редкоземельных металлов на кабальных для Украины условиях. То есть, как подготовку почвы для дальнейшей фактической ее капитуляции.

Понятно, что политики и бизнесмены прекрасно понимают, что какую-то пользу от добычи редкоземельных металлов невозможно получить раньше 2040 г. из-за долгосрочного процесса разведки запасов и подготовки месторождений к эксплуатации. Еще и не факт, что они окажутся экономически привлекательными.

Второй этап. Договоренности с путинским режимом о разделении Европы на базе собственных интересов в обмен на вывод РФ из орбиты КНР. Таким образом, Д.Трамп планирует получить огромные экономические и политические выгоды, выбросив все моральные нормы на свалку истории. Исходя из этого, становятся абсолютно понятными тезисы речи Джи Ди Вэнса на Мюнхенской конференции о том, что Европа должна решать свои проблемы безопасности без участия США и она сама во всем виновата, поскольку придерживается моральных химер, чуждых Белому Дому.

Генри Киссинджер, великий американский дипломат Фото: Getty Images

Фактически Д.Трампом выполняются заветы Г.Киссинджера, как должны действовать США в Треугольнике США-КНР-Россия. Всегда надо отрывать более слабого от более сильного и не позволять сближаться Пекину и Москве между собой, ведь Вашингтон способен справиться с каждой другой стороной треугольника отдельно, и не справится, когда те объединятся между собой. Эта концепция была успешно реализована администрацией Никсона в 1970-х годах, когда за политические и экономические преференции американской дипломатии удалось втянуть Китай в сферу собственных интересов, значительно ослабив влияние СССР.

Зато за десятилетия усиления китайской мощи и ослабления роли России на мировой арене американские стратеги видят единственный вариант не проиграть КНР в борьбе за мировое господство — любой ценой оторвать РФ от своего самого опасного конкурента. Между прочим, такую же стратегию проводил и Д. Саливан вместе с Д. Байденом, но делали они это хитрее и скрытнее, чтобы не засветиться в таком позоре. Поэтому они и прикладывали все возможные усилия, чтобы не допустить разгрома российской армии в Украине, от которого она была в 2022 и 2023 годах в пяти минутах.

Следует осознать, что в данной стратегии Вашингтоном не только Украине отводится роль разменной пешки, но и ЕС также. Для противостояния этим планам у Украины и у стран ЕС нет другого выхода, как в ускоренном режиме укреплять интеграцию в безопасностной и экономической плоскостях.

Кроме того, кто сказал, что только Вашингтону позволено разводить Пекин и Москву в Треугольнике Киссинджера? Если нынешняя администрация Д.Трампа не опомнится, то ЕС с Украиной могут поставить ей политический мат путем рассмотрения варианта по заключению экономических соглашений и соглашений по безопасности с КНР, на что китайские власти вынуждены будут согласиться под давлением угрозы объединения США и РФ против них.

Между прочим, в случае настойчивого давления со стороны США заключить колониальное Соглашение на использование украинских недр, Украине целесообразно предупредить, что такое соглашение для нее будет гораздо выгоднее с КНР. Пришло время становиться игроками, а не вечными дураками в польском преферансе.

P.S. Изложенное не означает, что уже завтра надо бежать заключать стратегическое соглашение с КНР, но как запасной аэродром при чрезвычайных обстоятельствах данная опция должна находиться в качестве альтернативного варианта в дипломатических объятиях Украины.

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