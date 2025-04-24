Нехороший, плохой, злой: почему Трамп разворачивает психологическую войну против Зеленского
Против Украины открывается второй фронт — психологический, отмечает политолог Олег Постернак. Именно так он расценивает поведение Дональда Трампа, который резко усилил давление на украинского коллегу.
Трамп приступил к финальному аккорду — давлению на Зеленского. При всей осторожности позиции украинцев, он хочет ухватиться за любое неосторожное слово украинской власти.
Поэтому в Москву Уиткофф повезет то, что от него давно ожидает Путин — агрессивное выкручивание рук Зеленскому.
Наша задача — выдержать и выбить максимально выгодные позиции у американцев. Поведение других стран во время таможенной войны Трампа показывает, что это возможно. Но для этого надо уметь вести стратегическую игру и уметь совершать тактические маневры.
***Важно
В оборонительной войне Украины открыт второй фронт — дипломатический, с США. Да, Украина ведет кинетическую войну с РФ и локальную психологическую войну с США.
Сейчас фактически начались открытые "боевые действия". В виде сливов и колонок в медиа, постов в соцсетях, заявлений должностных лиц, формирования поля поддержки позиции.
Дипломатические "боеприпасы" Трампа известны — остановка обмена разведданными, прекращение военной помощи Украине, санкции против окружения Зеленского, отказ в продаже Patriot, антикоррупционные расследования и обвинения в "хищении" помощи, попытка через Венгрию создать проблемы с пролонгацией санкций и размораживанием активов РФ, попытка "зайти" через украинский парламент для легитимизации мирной программы.
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