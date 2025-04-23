"Он потерян много лет назад": Трамп раскритиковал отказ Зеленского признавать оккупацию Крыма

Президент США Дональд Трамп на фоне сорванных переговоров в Лондоне 23 апреля и отказа украинской стороны признавать оккупированный Крым территорией РФ осудил позицию президента Украины Владимира Зеленского и обвинил его в препятствовании мирному процессу.

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Такие мысли американский лидер высказал в собственной социальной сети Truth Social.

Трамп осудил слова Владимира Зеленского о том, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма, опубликованные изданием The Wall Street Journal. Он назвал эту позицию "очень вредной" для мирных переговоров с РФ и заявил, что Крым был "потерян много лет назад под эгидой 44-го президента США Барака Обамы" и полуостров больше "не является предметом обсуждения".

"Никто не просит Зеленского признать Крым территорией России, но если он хочет Крым, то почему за него не воевали одиннадцать лет назад, когда его без единого выстрела передали России? За много лет до "передачи Обамы" в этом районе также были расположены основные российские базы подводных лодок", — сказал Трамп.

Президент США обвинил Владимира Зеленского в "зажигательных заявлениях", которые усложняют путь к завершению войны.

"Ему нечем хвастаться! Ситуация для Украины ужасная — он может иметь мир или он может воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну. Я не имею никакого отношения к России, но имею большое отношение к желанию спасти в среднем пять тысяч российских и украинских солдат в неделю, которые погибают без всякой причины. Сегодняшнее заявление Зеленского лишь продолжит "поле убийства", а этого никто не хочет!" — сказал американский лидер.

Он добавил, что соглашение, по его мнению, может быть заключено вскоре, и его подписание зависит от "человека, у которого нет карт для игры".

"Я с нетерпением жду, что смогу помочь Украине и России выбраться из этого полного беспорядка, который бы никогда не начался, если бы я был президентом!" — написал Дональд Трамп.

Переговоры в Лондоне сорвались: что известно

Украинская делегация на переговорах в Лондоне 23 апреля должна была встретиться с лидерами страны Европы для достижения мира в Украине. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после прибытия в столицу Великобритании с министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андреем Сибигой сообщал, что на встрече будут обсуждать достижение полного и безусловного прекращения огня.

Издание Bloomberg со ссылкой на слова вице-президента США Джея Ди Венса писало, что Белый дом предлагает Украине заморозить конфликт и отказаться от определенных территорий.

Издание Washington Post со ссылкой на неназванные осведомленные источники писало, что переговоры в Лондоне были сорваны, потому что Украина не согласилась признавать часть оккупированных территорий российскими, и поэтому представители США не прибыли на встречу.

Первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что Украина готова вести переговоры, но не согласится на замороженный конфликт и не признает оккупацию Крыма.