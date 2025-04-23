Переговори без США, фронт без гарантій: чи піде РФ у новий наступ після зриву саміту у Лондоні

Мирні перемовини які мали відбутися у Лондоні 23 квітня — скасовано. Фокус розбирався як це вплине на ситуацію на фронті, чи є ймовірність нового наступу Росії та на якому напрямку.

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​Мирні переговори щодо врегулювання війни в Україні, заплановані на 23 квітня в Лондоні за участі міністрів закордонних справ України, США, Великої Британії, Франції та Німеччини, були скасовані. Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило про перенесення зустрічі, не уточнивши причин чи нової дати. Однак зазначено, що консультації на рівні посадовців нижчого рангу триватимуть у закритому форматі.

Скасування переговорів відбулося на тлі повідомлень про посилення тиску з боку адміністрації Дональда Трампа на Київ щодо визнання Криму та чотирьох частково окупованих регіонів російськими. Хоча Білий дім офіційно не підтверджував ці вимоги, президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що Україна не пристане на такі умови, оскільки це суперечить її конституції.

У той час як США та Росія ведуть прямі переговори, європейські лідери висловлюють занепокоєння через можливе виключення їх з процесу. Європейські дипломати побоюються, що будь-яке визнання Криму за Росією з боку США може підірвати єдність НАТО та ЄС.

У цьому контексті перспективи мирного врегулювання залишаються невизначеними, а ризик зриву переговорів зростає.

Враховуючи, що під прикриттям "великоднього перемир’я", ворог не лише не припинив вогонь, а й використав паузу на фронті для перегрупування, зміцнення позицій і підготовки до нових наступів, Фокус розбирався — чим для фронту може обернутися якщо переговори між Україною та РФ все ж таки зірвуться остаточно.

Чи буде новий наступ РФ літом 2025 року

Росія, ймовірно, готує нову масштабну наступальну операцію на сході України в червні або липні 2025 року. Про це повідомляють українські військові експерти, посилаючись на дані розвідки та спостереження за активністю противника.

За словами військового експерта Олега Жданова, наразі спостерігаються ознаки прихованої мобілізації в Росії. Хоча на фронті не фіксується значного надходження нової техніки, російські заводи активно виробляють танки, самохідні артилерійські установки та іншу бронетехніку. Ця техніка, ймовірно, накопичується в тилу для подальшого використання в наступальних операціях.​

Крім того, в Росії було змінено законодавство, що дозволяє призовникам підписувати контракт уже наступного дня після прийняття присяги. За оцінками української розвідки, до 30% новобранців підписують контракти в перший місяць служби, а за пів року ця цифра сягає 50%.

Жданов вважає, що основними напрямками можливого наступу можуть стати Лиманський та Торецький, з метою завершення захоплення Донецької та Луганської областей. Також не виключається наступ на Запорізькому напрямку. Натомість на Херсонському напрямку перспективи для Росії наразі мінімальні через складнощі з форсуванням Дніпра.

Але активізація ворога на фронті напряму не пов'язана з перемовинами між Україною та РФ, адже на думку військового аналітика Дмитра Снєгирьова, армія Росії не полишає спроб завершити окупацію Луганської області. Також російські війська намагаються перерізати логістику на напрямках Покровськ – Костянтинівка і Покровськ – Павлоград.

Чи піде РФ в атаку після зриву перемовин

Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак вважає, що в Росії були здивовані тим, як усе розгортається навколо перемовин.

"Я впевнений: вони розраховували на те, що процес запуститься, піде по рейках, і вони зможуть видати це за якусь "малу перемогу". Навіть вони не очікували, що все настільки швидко розвалиться", — каже Фокусу експерт.

І враховуючи таку "несподівану ситуацію" з перемовинами, у РФ просто немає зараз можливостей для тих "сюрпризів" на фронті. За словами Ступака, останні півроку російських воєнні експерти скаржаться на конфлікти в армії та брак людей.

"І знову повертаюся до тези, яку не раз озвучував: величезна тривога в них пов'язана з тим, що через великі втрати на деяких ділянках фронту вони можуть оголити інші напрямки. Це реально може призвести до повторення ситуації, як у Харківській області 2022 року — фланг посиплеться. Саме цього дуже бояться російські воєнкори — не ті, що в студіях сидять, а ті, хто їздить по фронтах, бачить ситуацію на власні очі.

Тож обережно скажу: я не бачу у них реальних можливостей відкривати ще один фронт. Так, будуть спроби наступу на Покровському напрямку, будуть дотискати Запорізький, але щоби зібрати, умовно кажучи, 200 тисяч нових людей і піти, наприклад, у Чернігівську область — на сьогодні це просто нереально, з огляду на наявні відкриті дані", — продовжує Ступак.

Проте, на думку експерта, не можна остаточно заявляти про зрив перемовин, навіть якщо США дійсно вийдуть з процесу. Можливо, в процес можуть увійти інші країни. Ступак вважає, що це можуть бути країни Близького Сходу — більше шансів у країн типу Саудівської Аравії, Південно-Африканської Республіки, Туреччини.

"Чи дозволить США, щоб хтось інший забрав ці лаври? Це цікаве питання. Тут усе, як кажуть, і хочеться, і колеться. З одного боку, Трамп грає в цю гру — він емоційний, може раптово сказати: "Все, не хочу, не буду". А з іншого боку — якщо побачить, що хтось інший може перехопити ініціативу і побігти з прапором перемовника — я думаю, з'являться певні посмішки на його обличчі", — резюмує експерт.

Нагадаємо, Фокус розбирався чому мирні переговори України, США та європейських країн на рівні міністрів скасовано, і яким чином надалі розвиватиметься процес мирного врегулювання щодо російсько-української війни.

Також Фокус писав, що на Покровському напрямку збільшилась кількість іноземців, що беруть участь у російсько-українській війні на боці Росії. Це свідчить про нестачу військових в лавах Збройних сил Російської Федерації.