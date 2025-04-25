Конец войны 9 мая: удастся ли Трампу продавить мирное соглашение за две недели

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что о выходе Вашингтона из переговоров по Украине можно будет говорить в случае не подписания мирного соглашения в течение 2-х следующих недель. Реалистичным ли с точки зрения согласования всеми сторонами соглашения о прекращении войны выглядит срок до 9 мая, выяснял Фокус.

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Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой заявил, что по итогам недавних переговоров Украины, США и ряда европейских стран в Лондонебыл согласован новый план мирного урегулирования на основе предложений Белого дома. По словам главы государства, этот документ сейчас находится "на столе Трампа" и из него вычеркнуто все, что противоречит Конституции Украины.

Дональд Трамп пока не комментирует форму и содержание откорректированного Киевом и евро союзниками мирного плана. Зато, во время общения с журналистами 24 апреля в Белом доме, президент США озвучил ряд заявлений, которые непосредственно касаются российско-украинской войны и сроков по мирному урегулированию.

Дональд Трамп: "Вы даже не представляете, какое давление я оказываю на Россию" Фото: Getty Images

Ключевые заявления президента Трампа

(Белый дом. 24.04.2025 г.)

Вы даже не представляете, какое давление я оказываю на Россию.

Думаю, что Россия и Украина хотят заключить соглашение.

Прекращение войны, прекращение захвата всей Украины — это достаточно большая, достаточно большая уступка со стороны России.

Украина потеряла много территорий, в частности Крым. Я думаю, что будет очень трудно вернуть его.

Я имею собственный крайний срок завершения конфликта в Украине.

Если мы заключим соглашение, можно будет не волноваться о выходе США из переговорного процесса. Вы можете задать этот вопрос через две недели.

Я бы ответил на вопрос об усилении санкций против РФ за неделю. Я хочу посмотреть, как будет продвигаться соглашение.

Эксперты, с которыми пообщался Фокус, выделяют из свежих заявлений господина Трампа два ключевых аспекта. Первый — временной. Говоря о "двух неделях", хозяин Белого дома фактически очерчивает дедлайн подписания мирного соглашения — 8-9 мая, когда в Москве будут проходить торжества по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне.

Второй аспект — фундаментальный и касается того, что Путин в качестве ключевой уступки Москвы на пути к подписанию мирного соглашения называет прекращение захвата РФ территории всей Украины.

Действительно ли Трамп на самом деле не может выйти из мирного процесса

Комментируя Фокусу, обнародованный президентом Трампом дедлайн для заключения мирного соглашения до 8-9 мая, политолог Олег Лесной отметил следующее: "Все украинцы очень хорошо знают историю о "2-3 неделях" до окончания войны, но Трамп является человеком, который в своих дедлайнах уже переплюнул Арестовича. Ни один, подчеркиваю, ни один дедлайн, озвученный Трампом, не был реализован. Ну, а то, что он, выставив очередной дедлайн, параллельно пугает нас выходом из мирно-переговорного процесса — отдельный вопрос. Если я не ошибаюсь, "великий педагог" Макаренко в свое время говорил, что когда есть угроза, за ней должно следовать действие, но если знаешь, что не сможешь действовать — не угрожай. США уже несколько раз говорили о выходе, но не делают этого шага, поэтому я допускаю, что они не могут этого сделать в нынешней ситуации. Не могут, прежде всего потому, что это будет окончательный жирный крест на авторитете "великого переговорщика" Трампа, в частности и Соединенных Штатах, как стране-арбитру мирового масштаба, в целом".

Выразив скептицизм относительно вероятности подписания мирного соглашения до 9 мая, эксперт резюмировал: "Не думаю, что в течение двух ближайших недель мы сможем выйти даже на какую-то конкретику — не то, что подписать соглашение, потому что сейчас мы снова находимся на нулевой отметке. После нормальной переговорной динамики с привлечением к процессу Европы, волны западных медиа вынесли на поверхность "сливы" относительно прихотей по Крыму и это полностью сломало ситуацию".

Эксперт: "Заявление Трампа о "двух неделях", то есть до 9 мая — дополнительный пас Путину" Фото: Getty Images

По убеждению политолога, Дональд Трамп и его команда не понимают глубинной причины этой войны: "Президент США заявил, что прекращение захвата территории всей Украины — это большая уступка со стороны Путина. Это о целях, а не о ценностях. Не понимая всей глубины вопроса, Трамп артикулирует свои мысли, как представитель великой державы с пониманием поведения великой державы — РФ. Вспомните, еще один сногсшибательный пассаж Трампа о том, зачем, мол, Украина задиралась к великой стране. Это именно об этом. Но мы не задирались, а попали в ситуацию, когда нас хотели уничтожить и мы вынуждены обороняться. Задираться и обороняться — это очевидная разница. Поэтому, учитывая заявление Трампа "о большой уступке" со стороны России, можно констатировать, что, к большому сожалению, он так и не понял эту войну и у меня есть большой пессимизм относительно его способности ее остановить".

Дональда Трампа пока нереально убедить в том, что малое государство не должно априори соглашаться на все требования двух крупных стран, считает Олег Лисный. "Это плохая практика Трампа, и, кстати, Европа в кейсе Крыма уже дала четкий сигнал, что так не будет. Собственно поэтому, никаких существенных сдвигов на пути мирного урегулирования в ближайшей перспективе я не ожидаю", — подытожил эксперт.

Что и почему является ключевым условием для подписания мирного соглашения

В то же время политолог Игорь Чаленко в разговоре с Фокусом констатировал: "Реальное окно для достижения мирных договоренностей действительно открыто до середины мая, не более того. И заявление Трампа о "двух неделях", то есть до 9 мая — дополнительный пас Путину. Однако не следует забывать, что в то время, когда в Москве будет проходить парад с участием Си Цзиньпина или нет, в Киеве будет отмечаться День Европы и в украинскую столицу съедутся министры иностранных дел ЕС, а также представители "Коалиции желающих". Кстати, как пишут немецкие СМИ, к нам должен приехать будущий канцлер ФРГ Мерц. И в данном случае на дедлайн Трампа следует смотреть не с точки зрения того, будет ли к этому времени подписано соглашение и выйдут ли США из процесса, а под призмой четкой градации тех, кто выступает за российского агрессора и тех, кто поддерживает жертву войны в лице Украины. Здесь уже нет места полутонам и статусам арбитров, которые берут на себя Соединенные Штаты".

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Конкретные шаги и принятые до 9 мая решения, убежден политолог, наглядно продемонстрируют реальные намерения американских партнеров Украины. "У Трампа действительно есть политическая воля к содействию прекращению российско-украинской войны, но, к сожалению, он находится под серьезным влиянием российских нарративов, где основной лейтмотив сформулирован так: "Соглашайтесь на то, что вам сейчас дают или дальше будет только хуже". Это абсолютная манипуляция, которая осуществляется Белым домом в течение последних месяцев и демонстрирует, что Украину склоняют к условному компромиссу, который в реальности полноценным назвать нельзя даже с натяжкой", — отмечает Игорь Чаленко.

Дональд Трамп, отмечает политолог, сначала пытается максимально запугать, а затем, исходя из реалий переговорного процесса, сдвигать во времени им же установленные дедлайны. Между тем особое внимание аналитик обращает на заявление президента США о том, что РФ идет на большую уступку к миру, отказываясь от захвата территории всей Украины. По мнению эксперта, этот сигнал Трампа полностью нивелирует героизм Вооруженных Сил Украины".

"Сегодня Трамп, фактически подыгрывая Путину, закрывает глаза на все результаты деоккупации земель 2022 года, а это Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Херсонщина. Такой подход США является концептуальной проблемой в нашем общении с нынешней американской администрацией, потому что 47-й президент США рассуждает очень однобоко и прямо — без использования асимметричного подхода. А наша война все же асимметричная и позволяет Украине, вопреки действительно меньшим ресурсам, не просто проводить оборону и деоккупацию, но и частично переносить боевые действия на территорию врага. Кроме того, мы систематически бьем по военным объектам на территории РФ и тому подобное. Поэтому нельзя говорить, как говорит Трамп, мол, вы слабее, поэтому сдавайтесь. Так это не работает и не сработает, поскольку мы сильны своей позицией и жаждой существования", — эксперт.

Если до 9 мая Киев согласится на предложения Трампа в том виде, в котором они сейчас звучат в медиа, Украина, констатирует политолог, потеряет себя, как фигурально, так и реально. В этом контексте, отмечает эксперт, украинская власть должна добиваться получения реальных гарантий безопасности, которые сделали бы невозможным новое наступление россиян.