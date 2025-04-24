Последний шанс для перемирия: встретятся ли Трамп и Зеленский в Ватикане для мирных переговоров

Дональд Трамп заявляет, что Россия готова заключить соглашение о прекращении войны, но договориться с президентом Зеленским оказалось сложнее, чем он ожидал. Могут ли украинский и американский президенты возобновить мирные переговоры во время встречи на похоронах Папы Римского в субботу, 26 апреля, выяснял Фокус.

Related video

Несмотря на срыв переговоров на уровне руководителей МИД, украинская делегация в составе руководителя Офиса президента Ермака, а также министров обороны и иностранных дел — Умерова и Сибиги — провела в Лондоне 23 апреля серию встреч с дипломатическими советниками Великобритании, Франции и Германии.

Отдельно отечественные руководители встретились со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. "Мы донесли свою позицию и отметили, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и длительного мира. Выразили надежду, что это соответствует видению президента США Дональда Трампа. Я отметил, что при любых обстоятельствах Украина будет защищать свои принципиальные позиции во время переговоров, поскольку они составляют основы ее суверенитета и территориальной целостности", — отметил по итогам этой встречи Андрей Ермак.

Дональд Трамп: "Я думаю, что мы имеем соглашение с Россией. Нам нужно достичь соглашения и с Зеленским"

Дональд Трамп тем временем, назвав переговоры в Лондоне "хорошими", отметил, что Россия якобы готова заключить соглашение о прекращении войны в Украине. В то же время он отметил, что для достижения мирного соглашения крайне трудно найти общий язык с украинским президентом: "Я думаю, что мы имеем соглашение с Россией. Нам нужно достичь соглашения и с Зеленским. И я надеюсь, что Зеленский... Знаете, я думал, что с ним будет легче договариваться, но пока это было сложнее. Но ничего, все в порядке... Я думаю, что мы имеем соглашение с обеими сторонами и я надеюсь, что они его примут".

Несмотря на активную заочную полемику вокруг путей достижения мирного урегулирования, Зеленский и Трамп в последнее время не имели прямого контакта. Но такая возможность может представиться уже в субботу, 26 апреля, когда оба лидера прибудут в Ватикан на церемонию погребения Папы Римского. Между тем мнения экспертов относительно того, удастся ли Зеленскому и Трампу, воспользовавшись трагическим моментом, все же найти точки соприкосновения, а затем — дать перемирию последний шанс, несколько разделились.

О чем Зеленский может договориться с Трампом в Ватикане

В частности, кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в разговоре с Фокусом констатировал: "Несмотря на то, что переговоры в Лондоне прошли не на том уровне, на котором планировалось заранее, мирный процесс находится в динамике и я не думаю, что сейчас есть основания говорить, что все закончено и на переговорном кейсе можно поставить крест. Визии относительно мирного соглашения Вашингтона, которые, замечу, обнародованы только в медиа, а не официально, не являются окончательными. Поэтому я думаю, что стороны будут работать в дальнейшем и предполагаю, что диалог выровняется после подписания соглашения о полезных ископаемых. Главное, чтобы Трамп не привязал это соглашение к мирному соглашению с РФ. Пока этого нет, поэтому не исключаю, что во время субботних траурных мероприятий в Ватикане Зеленский и Трамп обменяются мнениями".

Дональд Трамп на встрече с Зеленским может "одеть маску любезности и конструктивизма" Фото: Getty Images

Эксперт не предусматривает "сложных переговоров" между украинским и американским президентами: "Разговор может быть непродолжительным и только таким, что определяет дальнейшие действия и по мирному урегулированию, и относительно двусторонних отношений Киева и Вашингтона. На большие переговоры с выверкой и согласованием позиций банально не хватит времени и пространства. Похороны Папы Франциска — это не то событие, которое способствует таким переговорам. Это во-первых. Во-вторых, в Ватикан съедется фактически весь мир и там априори невозможно будет провести полноценный переговорный раунд". Вместе с тем аналитик считает, что при любых условиях и обстоятельствах украинская власть должна с одной стороны демонстрировать готовность к мирному урегулированию при посредничестве США, а с другой — не сдавать своих национальных интересов.

"В случае, если мы согласимся на те предложения Соединенных Штатов, которые озвучиваются в ведущих западных СМИ, ничего хорошего нам не светит, мягко говоря. Поэтому, должны нарабатывать здесь и сейчас контр варианты даже если нам и в дальнейшем будут сжимать горло. Пассивная позиция означает лишь одно: Путин из этой войны выйдет победителем, и вопрос времени, когда он завершит то дело, которое начал еще в 2014 году. В общем, для нас это очень опасная игра и мы не можем соглашаться на варианты Трампа с признанием Крыма российским и так далее", — подытожил Станислав Желиховский.

Кто может организовать встречу Зеленского и Трампа в Ватикане

В то же время политолог Алексей Якубин в разговоре с Фокусом отметил следующее: "Во время открытия обновленного собора Парижской Богоматери в декабре 2024 года Зеленский и Трамп воспользовались возможностью экспресс-дипломатии. Но там был положительный флер, тогда как сейчас в Риме, речь не шла о траурной церемонии. Впрочем, гипотетически встреча Зеленского и Трампа возможна, но есть вопрос о том, кто может выступить посредником в ее организации. Во время событий вокруг Notre-Dame de Paris, напомню, посредником и организатором встречи украинского и американского президентов выступил Эмманюэль Макрон. В Ватикане же сейчас, грубо говоря, безвластие и все направлено на проведение Конклава. Поэтому, здесь есть вопросы и разве что премьер Италии госпожа Мелони, с которой у Зеленского очень неплохие персональные отношения, попытается организовать такую встречу".

Премьер Италии Джорджа Мелони, с которой у президента Украины очень неплохие персональные отношения, может организовать встречу Зеленского и Трампа Фото: Офис президента

По мнению эксперта, несмотря на чисто организационные нюансы, "которые в принципе можно решить", проблема заключается еще и в желании самого главы Белого дома здесь и сейчас встречаться с украинским президентом: "Последний раз Трамп виделся с Зеленским во время скандальной встречи в Овальном кабинете. И сейчас большой вопрос, а готов ли Трамп к таким встречам экспромто с учетом его свежих заявлений о том, что Зеленский оказался более сложным в плане переговоров, чем он ожидал. Если Джорджа Мелони возьмется за организацию такой микровстречи, то она может пройти вполне конструктивно, но мы должны понимать, что если это произойдет публично, то мир снова станет свидетелем большой перепалки".

Важно

Чей Крым: какие страны мира могут поддержать Трампа, если США признают Крым российским

Между тем, если Дональд Трамп, оперативно взвесив все "за" и "против" решит, что от блиц-встречи с Зеленским он может получить какие-то политические баллы, он вполне может "одеть маску любезности и конструктивизма", считает Алексей Якубин.

В целом, по мнению политолога, даже короткая встреча с глазу на глаз Зеленского с Трампом пойдет на пользу Украине и мирному процессу. Аргументируя, эксперт отметил, что несмотря на волну хейта в адрес Трампа в украинском сегменте соцсетей, потеря США в качестве медиатора будет означать существенное ослабление позиций Украины в вероятных дальнейших контактах с Кремлем. И в этом смысле, заключает Алексей Якубин, Ватикан, который время от времени тоже призывает к прекращению российско-украинской войны, может, несмотря на печальный повод, стать неплохой коммуникативной площадкой для украинского и американского лидеров.