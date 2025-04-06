Злоупотребляет духами и коллекционирует "страшненькие" очки: СМИ рассказали о необычных предпочтениях Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон имеет необычные предпочтения. Он коллекционирует странные очки и пользуется любимым парфюмом буквально в промышленных масштабах.

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Об этом говорится в статье издания Le parisien.

Так, журналист издания Оливье Бомон побывал у французского президента дома. Все что он увидел, он описал в книге "Трагедия Елисейского дворца", которая на днях выйдет в свет.

По словам журналиста, Эмманюэль Макрон злоупотребляет духами. Французский лидер не расстается с любимым флаконом Eau Sauvage от Dior и использует парфюм в буквальном смысле в промышленных масштабах. Этот аромат заполнил фактически каждый угол Елисейского дворца и ощущается еще до того, как Макрон появится в комнате.

Кроме этого французский лидер имеет другое увлечение — он коллекционирует "страшненькие" солнцезащитные очки.

Во дворце для них есть специальная коробочка, где хранятся образцы разных чудаковатых и причудливых форм. Таких очков сейчас около двадцати. Их предлагают надевать гостям Елисейского дворца, которые выходят на прогулку в парк.

Впрочем, автор книги говорит, что увлечения Макрона "цветочки" по сравнению с увлечениями его предшественников. Так, Франсуа Олланд, например, ежемесячно тратил 10 тысяч долларов на парикмахера, а Николя Саркози одевался только в одежду известных брендов — Prada и Dior.

Напомним, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Елисейский дворец, чтобы обсудить отправку военного контингента в Украину.