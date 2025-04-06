Зловживає парфумами і колекціонує "страшненькі" окуляри: ЗМІ розповіли про незвичні вподобання Макрона

Президент Франції Емманюель Макрон має незвичні вподобання. Він колекціонує дивакуваті окуляри та користується улюбленим парфумом буквально в промислових масштабах.

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Про це йдеться в статті видання Le parisien.

Так, журналіст видання Олів’є Бомон побував у французького президента вдома. Все що він побачив, він описав у книжці "Трагедія Єлисейського палацу", яка днями вийде у світ.

За словами журналіста, Емманюель Макрон зловживає парфумами. Французький лідер не розлучається з улюбленим флаконом Eau Sauvage від Dior і використовує парфум у буквальному сенсі у промислових масштабах. Цей аромат заповнив фактично кожен куток Єлисейського палацу і відчувається ще до того, як Макрон з’явиться в кімнаті.

Крім цього французький лідер має інше захоплення — він колекціонує "страшненькі" сонцезахисні окуляри.

У палаці для них є спеціальна коробочка, де зберігаються зразки різних дивакуватих і чудернацьких форм. Таких окулярів зараз близько двадцяти. Їх пропонують вдягати гостям Єлисейського палацу, які виходять на прогулянку в парк.

Втім, автор книги говорить, що захоплення Макрона "квіточки" в порівнянні із захопленнями його попередників. Так, Франсуа Олланд, наприклад, щомісяця витрачав 10 тисяч доларів на перукаря, а Ніколя Саркозі вдягався тільки в одяг відомих брендів — Prada і Dior.

Нагадаємо, що раніше президент Франції Емманюель Макрон запросив президента України Володимира Зеленського до Єлисейського палацу, щоб обговорити надсилання військового контингенту в Україну.