В Ватикане назвали дату похорон Папы Римского Франциска

Похороны Папы Римского Франциска состоятся в субботу, 26 апреля, в базилике Святого Петра.

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Об этом сообщает Vatican News.Похороны Папы Римского Франциска состоятся в субботу, 26 апреля, — официально сообщили в Ватикане

Главный церемониймейстер Папских литургических богослужений архиепископ Диего Равелли сообщил о том, что в среду, 23 апреля, гроб с телом умершего Папы Франциска будет перенесен из часовни "Дома святой Марты" и Римских первомучеников, через арку под колокольней на площадь Святого Петра, с которой в базилику через центральный вход.

Святую Мессу возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, Декан Коллегии кардиналов. После Евхаристического богослужения и совершения обрядов последнего напутствия, гроб будет перевезен для захоронения в Папскую базилику Santa Maria Maggiore для погребения.

Тем временем в часовне "Дома святой Марты" попрощаться с Папой Франциском имеют возможность ватиканские работники.

Похороны Папы Римского Франциска состоятся в субботу, 26 апреля, в базилике Святого Петра в 10:00.

Умер Папа Римский: что известно

Напомним, что Папа Римский умер утром, 21 апреля. Ему было 88 лет. Папа Римский Франциск в мирской жизни мире носил имя Хорхе Марио Бергольо. Кроме родного испанского Франциск в совершенстве знал итальянский и немецкий языки. По образованию он был химиком-технологом.

Также сообщалось, что Папа Римский Франциск в конце 2023 года тайно помог приобрести дроны для 93-й бригады "Холодный Яр". Тогда его прозвали "Тайным Сантой", а о помощи стало известно только после смерти религиозного деятеля 21 апреля.

Папа Римский неоднократно неоднозначно высказывался о войне в Украине. В частности, 9 марта 2024 года Франциск заявил, что Украина должна найти смелость выбросить "белый флаг" перед Россией.