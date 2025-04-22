У Ватикані назвали дату похорон Папи Римського Франциска

Похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня, у базиліці Святого Петра.

Related video

Про це повідомляє Vatican News.Похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня, — офіційно повідомили у Ватикані

Головний церемоніймейстер Папських літургійних богослужінь архиєпископ Дієґо Равеллі повідомив про те, що у середу, 23 квітня, труна з тілом померлого Папи Франциска буде перенесена з каплиці "Дому святої Марти" та Римських первомучеників, через арку під дзвіницею на площу Святого Петра, з якої до базиліки через центральний вхід.

Святу Месу очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, Декан Колегії кардиналів. Після Євхаристійного богослужіння та звершення обрядів останнього напуття, труна буде перевезена для поховання у Папську базиліку Santa Maria Maggiore для поховання.

Тим часом у каплиці "Дому святої Марти" попрощатися з Папою Франциском мають можливість ватиканські працівники.

Похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня, у базиліці Святого Петра о 10:00.

Помер Папа Римський: що відомо

Нагадаємо, що Папа Римський помер вранці, 21 квітня. Йому було 88 років. Папа Римський Франциск у мирському житті світі носив ім'я Хорхе Маріо Бергольо. Крім рідної іспанської Франциск досконало знав італійську та німецьку мови. За освітою він був хіміком-технологом.

Також повідомлялося, що Папа Римський Франциск наприкінці 2023 року таємно допоміг придбати дрони для 93-ї бригади "Холодний Яр". Тоді його прозвали "Таємним Сантою", а про допомогу стало відомо лише після смерті релігійного діяча 21 квітня.

Папа Римський неодноразово неоднозначно висловлювався про війну в Україні. Зокрема, 9 березня 2024 року Франциск заявив, що Україна має знайти сміливість викинути "білий прапор" перед Росією.