"Таємний Санта": Папа Римський Франциск допомагав з дронами для ЗСУ

Папа Римський Франциск наприкінці 2023 року таємно допоміг придбати дрони для 93-ї бригади "Холодний Яр". Тоді його прозвали "Таємним Сантою", а про допомогу стало відомо лише після смерті релігійного діяча 21 квітня.

Related video

Про це розповів журналіст Олександр Зінченко у Facebook.

Виявилося, що у грудні 2023 року був оголошений збір для бійців з 93 бригади "Холодний Яр", який доволі повільно рухався, то ж волонтери непокоїлися, що не вдасться закупити необхідне до новорічних свят. Тоді Олександру Зінченку зателефонувала довірена особа Папи Римського та запропонувала допомогу.

"Це було зроблено з відома і благословення Папи Франциска на умовах конфіденційності до певного моменту. Це були його особисті гроші. Не Ватикану", — наголосив журналіст.

Спочатку завдяки збору було куплено два дрони, проте згодом Папа Франциск оплатив ще й третій дрон, який хотіли назвати на його честь, але "вирішили, що хтось міг би здогадатися". Тому БПлА назвали "Санта", а благодійника — "Таємний Санта".

"Коли довірена особа, яка передала гроші, знайде можливим і доречним прокоментувати цю історію публічно — вона це зробить. Сьогодні для цієї людини — день втрати близької людини і друга. Тому я б дуже просив ввічливо витримати паузу", — зазначив Зінченко.

Ба більше, журналіст розповів про "іншу справу", про яку йшлося в інтерв'ю Кирила Буданова для УП 24 жовтня 2022 року. Тоді голова української розвідки натякнув на участь Папи Римського в обміні військовополонених.

"Папа Римський на зустрічі з єзуїтами акуратно розповів про свою участь в обміні військовополоненими. Франциск майже прямим текстом сказав, що мав зустріч із вами, і джерела, наближені до католицької церкви, підтверджують факт вашої зустрічі з Папою. Розкажіть про вашу розмову з Папою Франциском", — запитали тоді голову ГУР.

Володимир Зеленський і Папа Римський Франциск Фото: Офіс президента

На це Буданов відповів, що багато з ким спілкується в межах своєї роботи, зокрема з Ватиканом, проте поки не може розкрити всіх деталей.

Папа Римський неодноразово неоднозначно висловлювався про війну в Україні. Зокрема, 9 березня 2024 року Франциск заявив, що Україна має знайти сміливість викинути "білий прапор" перед Росією. Понтифік сказав, що в умовах конфлікту в Україні, сторона, яка програє, повинна відшукати в собі хоробрість визнати це і погодитися на мирні переговори.

Помер Папа Римський

У понеділок, 21 квітня, пішов із життя Папа Римський Франциск. Йому було 88 років. Певний час до цього релігійний діяч боровся за своє здоровʼя.

У Ватикані повідомили, що причиною смерті Папи Римського стали інсульт і серцева недостатність. Окрім цього, понтифік мав низку хронічних хвороб, зокрема дихальну недостатність та діабет другого типу.

Нагадаємо, Папу Франциска поховають за межами Ватикану вперше за понад століття. Останнім його притулком стане базиліка Санта-Марія-Маджоре.

Також Фокус писав про те, хто може стати наступним Папою Римським. Незабаром на закритому Конклаві голосуватимуть за майбутнього голову католицької церкви.