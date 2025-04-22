"Тайный Санта": Папа Римский Франциск помогал с дронами для ВСУ

Папа Римский Франциск в конце 2023 года тайно помог приобрести дроны для 93-й бригады "Холодный Яр". Тогда его прозвали "Тайным Сантой", а о помощи стало известно только после смерти религиозного деятеля 21 апреля.

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Об этом рассказал журналист Александр Зинченко в Facebook.

Оказалось, что в декабре 2023 года был объявлен сбор для бойцов из 93 бригады "Холодный Яр", который довольно медленно двигался, поэтому волонтеры беспокоились, что не удастся закупить необходимое к новогодним праздникам. Тогда Александру Зинченко позвонила доверенное лицо Папы Римского и предложило помощь.

"Это было сделано с ведома и благословения Папы Франциска на условиях конфиденциальности до определенного момента. Это были его личные деньги. Не Ватикана", — подчеркнул журналист.

Сначала благодаря сбору было куплено два дрона, однако впоследствии Папа Франциск оплатил еще и третий дрон, который хотели назвать в его честь, но "решили, что кто-то мог бы догадаться". Поэтому БПлА назвали "Санта", а благотворителя — "Тайный Санта".

"Когда доверенное лицо, передавшее деньги, найдет возможным и уместным прокомментировать эту историю публично — оно это сделает. Сегодня для этого человека — день потери близкого человека и друга. Поэтому я бы очень просил вежливо выдержать паузу", — отметил Зинченко.

Более того, журналист рассказал о "другом деле", о котором шла речь в интервью Кирилла Буданова для УП 24 октября 2022 года. Тогда глава украинской разведки намекнул на участие Папы Римского в обмене военнопленных.

"Папа Римский на встрече с иезуитами аккуратно рассказал о своем участии в обмене военнопленными. Франциск почти прямым текстом сказал, что встречался с вами, и источники, приближенные к католической церкви, подтверждают факт вашей встречи с Папой. Расскажите о вашем разговоре с Папой Франциском", — спросили тогда главу ГУР.

Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск Фото: Офис президента

На это Буданов ответил, что много с кем общается в рамках своей работы, в частности с Ватиканом, однако пока не может раскрыть всех деталей.

Папа Римский неоднократно неоднозначно высказывался о войне в Украине. В частности, 9 марта 2024 года Франциск заявил, что Украина должна найти смелость выбросить "белый флаг" перед Россией. Понтифик сказал, что в условиях конфликта в Украине, сторона, которая проигрывает, должна отыскать в себе храбрость признать это и согласиться на мирные переговоры.

Умер Папа Римский

В понедельник, 21 апреля, ушел из жизни Папа Римский Франциск. Ему было 88 лет. Некоторое время до этого религиозный деятель боролся за свое здоровье.

В Ватикане сообщили, что причиной смерти Папы Римского стали инсульт и сердечная недостаточность. Кроме этого, понтифик имел ряд хронических болезней, в частности дыхательную недостаточность и диабет второго типа.

Напомним, Папу Франциска похоронят за пределами Ватикана впервые за более чем столетие. Последним его пристанищем станет базилика Санта-Мария-Маджоре.

Также Фокус писал о том, кто может стать следующим Папой Римским. Вскоре на закрытом Конклаве будут голосовать за будущего главу католической церкви.