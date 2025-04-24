Крым и путь в НАТО: Евросоюз отверг важные пункты сделки Трампа по Украине, – FT

Признание Крыма российским в рамках мирного соглашения Украины и РФ поставило Евросоюз перед мучительным выбором: поддержать Киев или Вашингтон. В Брюсселе заявляют, что отказ от курса Украины в НАТО неприемлем.

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Такое мнение высказали источники британской газеты Financial Times (FT).

Администрация Трампа представила Киеву проект соглашения по принципу "соглашайся, или уходи" с крайне выгодными для Москвы условиями.

Некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по проекту мирного соглашения администрации президента США Дональда Трампа могут подорвать двусторонние отношения с Британией, Германией и другими странами.

Под угрозой окажется трансатлантическая безопасность, возможен срыв саммита НАТО в конце июня текущего года.

"Европейцы всегда были в слабой позиции при противостоянии со Штатами. Они пытались избежать этого. Если американцы уйдут, европейцы не объединятся по вопросу Украины. США были источником этого единства", — объяснил FT Джереми Шапиро, директор программы США в Европейском совете по международным отношениям.

Издание обращает внимание, что США с одной стороны "осыпали поощрениями" РФ, а Украина подвергается давлению и угрозам. Ей мало что предложили в обмен на потери территорий.

"Худший вариант заключается в том, что США не смогут достичь соглашения между Украиной и Россией. Тогда Европе придется выбирать между Украиной и США", — сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

По словам ряда западных чиновников, столицы Евросоюза не поддержат шаги США по признанию Крыма российским и продолжению давления на Киев.

"Крым, как и стремление Украины вступить в НАТО — это для нас красные линии. Мы не можем от этого отказаться", — заявил высокопоставленный европейский дипломат.

Собеседники издания говорят, что администрации Трампа уже сообщили о позиции ЕС по вопросу Крыма. Крупнейшим европейским державам НАТО надо отговорить Вашингтон от одностороннего решения.

Напомним, Трамп не дал четкого ответа на вопрос о предложении США признать Крым российским. Он сказал, что ему якобы "все равно".

Бывший президент России Дмитрий Медведев хвалил идею Трампа признать контроль РФ над Крымом. Чиновник надеется, что этому примеру последуют Великобритания и Франция.