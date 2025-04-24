Крим і шлях до НАТО: Євросоюз відкинув важливі пункти угоди Трампа щодо України, — FT

Визнання Криму російським у рамках мирної угоди України і РФ поставило Євросоюз перед болісним вибором: підтримати Київ чи Вашингтон. У Брюсселі заявляють, що відмова від курсу України в НАТО неприйнятна.

Related video

Таку думку висловили джерела британської газети Financial Times (FT).

Адміністрація Трампа представила Києву проєкт угоди за принципом "погоджуйся, або йди геть" із вкрай вигідними для Москви умовами.

Деякі європейські чиновники побоюються, що розбіжності щодо проєкту мирної угоди адміністрації президента США Дональда Трампа можуть підірвати двосторонні відносини з Британією, Німеччиною та іншими країнами.

Під загрозою опиниться трансатлантична безпека, можливий зрив саміту НАТО наприкінці червня поточного року.

"Європейці завжди були в слабкій позиції при протистоянні зі Штатами. Вони намагалися уникнути цього. Якщо американці підуть, європейці не об'єднаються щодо питання України. США були джерелом цієї єдності", — пояснив FT Джеремі Шапіро, директор програми США в Європейській раді з міжнародних відносин.

Видання звертає увагу, що США з одного боку "обсипали заохоченнями" РФ, а Україна зазнає тиску і погроз. Їй мало що запропонували в обмін на втрати територій.

"Найгірший варіант полягає в тому, що США не зможуть досягти угоди між Україною і Росією. Тоді Європі доведеться вибирати між Україною і США", — сказав високопоставлений дипломат ЄС.

За словами низки західних чиновників, столиці Євросоюзу не підтримають кроки США щодо визнання Криму російським і продовження тиску на Київ.

"Крим, як і прагнення України вступити в НАТО — це для нас червоні лінії. Ми не можемо від цього відмовитися", — заявив високопоставлений європейський дипломат.

Співрозмовники видання кажуть, що адміністрації Трампа вже повідомили про позицію ЄС щодо питання Криму. Найбільшим європейським державам НАТО треба відмовити Вашингтон від одностороннього рішення.

Нагадаємо, Трамп не дав чіткої відповіді на запитання про пропозицію США визнати Крим російським. Він сказав, що йому нібито "все одно".

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв хвалив ідею Трампа визнати контроль РФ над Кримом. Чиновник сподівається, що за цим прикладом підуть Велика Британія і Франція.