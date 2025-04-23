"Мы заждались": Медведев похвалил заявления Трампа о признании Крыма российским

Бывший президент и ныне заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 23 апреля отреагировал на критику президента США Дональда Трампа в адрес президента Украины Владимира Зеленского из-за отказа Киева признавать временно оккупированный Крым российской территорией.

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Сообщение экс-президент России опубликовал в соцсети X.

Медведев опубликовал сообщение в ответ на слова Трампа об отказе Киева признать Крым территорией РФ Фото: скриншот

Медведев процитировал высказывание Трампа о том, что нежелание украинской стороны признавать Крым российским вредит мирным переговорам.

"Мы заждались! Надеюсь, это услышат разные европейские ублюдки вроде Стармера и Макрона. И тогда тифозная вошь Киева, пребывающая в наркотическом забвении, оживет", — написал бывший президент страны-агрессора.

Трамп раскритиковал Зеленского за позицию по оккупированному Крыму: детали

Американский президент в своей соцсети Truth Social 23 апреля опубликовал сообщение, в котором обвинил Зеленского в препятствовании мирному процессу и нежелании завершать войну. Он заявил, что "Крым был потерян много лет назад". Утверждение президента Украины, что Киев никогда не признает юридически оккупацию полуострова, Трамп назвал "зажигательным заявлением", которое создает преграды на пути к мирному соглашению.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер перед тем заверил, что его страна будет стоять рядом с украинцами столько, сколько нужно, и "Украина должна решать свое будущее" самостоятельно.

Напомним, чешский хоккеист Доминик Гашек 21 апреля в соцсети Х рассказал, что экс-президент РФ Медведев угрожал убить его из-за того, что он выступает против участия российских спортсменов в международных соревнованиях.