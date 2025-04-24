Кто станет новым Папой Римским: почему Франциск оставил после себя хаос и что делать преемнику

Смерть Папы Римского Франциска оставила католической церкви много проблем. Франциск получил поддержку среди стран Глобального Юга, однако подвергся разгромной критике из-за призывов к миру в Украине и острого осуждения Израиля из-за войны в Газе. Фокус проанализировал отношение покойного Папы к Украине во время его понтификата, с каким наследием придется столкнуться его преемнику и кто имеет реальные шансы на предстоящем конклаве.

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Украина и Франциск: от надежды до разочарования

После избрания кардинала Хорхе Марио Бергольо новым викарием Рима, который взял ранее неиспользуемое имя Франциск, его взгляды и отношение к Украине менялись в течение времени правления. Когда понтифик взошел на Святой Престол в марте 2013 года, то глава УГКЦ блаженнейший Святослав говорил, что глава Римской церкви "очень хорошо знает о нашей Церкви и духовности".

С началом российской агрессии против Украины в 2014 году, Ватикан публично выступал с осуждением действий РФ, однако употреблял слово "конфликт" вместо "война". Впервые понтифик публично упомянул Украину в своем пасхальном выступлении 5 апреля 2015 года. Тогда Франциск пожелал, чтобы "праздник воскресения Христова принес свет мира в любимую Украину, прежде всего тем, кто страдает в результате конфликта".

В течение последующих лет понтифик неоднократно поздравлял Киев с годовщиной Независимости, а также несколько раз встречался с украинскими верующими. Во время визита представителей УГКЦ в Ватикан в 2019 году, Франциск говорил "о тяжелой и деликатной ситуации", под которой понимал гибридную агрессию РФ против Украины, однако отметил, что "молится за украинских братьев".

Папа Франциск Фото: Getty Images

В то же время Папа оставался одним из самых популярных религиозных лидеров среди украинцев по опросам 2018 и 2020 годов. Также понтифик планировал осуществить визит в Украину в 2022 году, который перечеркнуло полномасштабное вторжение РФ и которое стало точкой невозврата в восприятии Франциска среди украинских верующих.

Профессор Львовского католического университета Анатолий Бабинский указывает, что Папа пользовался значительной поддержкой среди украинских верующих, однако "это доверие значительно снизилось". Он добавил, что когда речь идет об Украине [и папе Франциске — Ред.], то "простого ответа здесь не может быть".

С началом полномасштабного вторжения РФ понтифик призвал к прекращению войны и пытался оставить коммуникацию с российским президентом Путиным, не называя его агрессором. Несмотря на попытки викария Рима содействовать в гуманитарных миссиях по освобождению украинских военнопленных и похищенных РФ детей с оккупированных территорий, заявления Франциска перед российской молодежью быть "потомками великой Матери России" и о поднятии Украиной "белого флага" перед РФ вызвали острую реакцию представителей украинской власти, общественности и духовенства.

Франциска часто критиковали за высказывания относительно российско-украинской войны (фото: Getty Images)

Несмотря на то, еще в декабре 2022 года глава Святого Престола заявил, что Ватикан "готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине". Эта линия нейтралитета оставалась в публичном и непубличном поле заявлений понтифика, пока после смерти Франциска не стало известно, что покойный глава Римско-католической церкви пожертвовал собственные средства на закупку дронов для ВСУ.

Подытоживая непростые отношения между Украиной и Папой, издание The Kyiv Independent отметило, что резкие призывы Франциска к миру в течение последних трех лет полномасштабной агрессии РФ "вызвали у многих украинцев все большее разочарование в Ватикане".

"Однако усилия Ватикана поддерживать свои давние традиции, выступая посредником во время войны России против Украины, были раскритикованы как ошибочная стратегия, на которую повлияли исторически сложные и тревожные отношения Святого Престола с Москвой", — пишут журналисты.

Sede Vacante: тяжелое наследие внутри Ватикана после смерти Франциска

Когда 21 апреля Папа Римский ушел из жизни, западные СМИ пытались подвести итоги и последствия деяний Франциска на Святом Престоле и то, с какими проблемами сейчас столкнулась католическая церковь. Издание Politico указывает, что смерть понтифика оставила "тяжелое наследство" для его преемника и паствы.

Журналисты пишут, что во время своего прихода Франциска к власти, в нем видели надежду среди сторонников реформ в Церкви, которой были крайне необходимы изменения. Однако, начало своего пребывания на Святом Престоле сразу совпало с началом скандала, который получил название Vatileaks.

Журналисты The Week указывают, что эта история касалась громкой утечки внутренних документов Ватикана. Среди документов, которые стали достоянием общественности, были детали закулисных конфликтов, коррупционных сделок, а также детали борьбы за власть самых влиятельных священников Католической церкви и факты многочисленных финансовых махинаций.

Папа Франциск Фото: Getty Images

Еще одним поводом для того, чтобы называть наследие Папы Франциска сомнительным, указывают СМИ, является нарастание напряжения между либералами и консерваторами в Церкви. Покойный глава Святого Престола отошел от "академического стиля" своего предшественника Бенедикта XVI, пытался превратить церковную деятельность на подобие "полевого госпиталя", отодвигая на второй план ряд других вопросов.

Politico добавляет, что несмотря на незначительные изменения в деятельности Церкви, среди которых состоялся допуск женщин и мирян к высоким должностям в Ватикане, реформы Папы Франциска среди клира считались "хаотичными", что начало "раздражали консерваторов и разочаровывали либерально настроенных священников". Дополнительным фактором формирования оппозиции против Папы стала противоречивая внешняя политика Ватикана: Папа Франциск получил поддержку среди стран Глобального Юга, однако подвергся разгромной критике из-за призывов к миру в Украине, молчания относительно притеснений уйгуров в Китае и острого осуждения Израиля из-за войны в Газе.

Однако сам Папа, как указывает Politico, не был мягкотелым — он умело сталкивал своих соперников лбами и резко критиковал их, а в бытовых разговорах называл оппонентов "сумасшедшими". Слухи о реакции Франциска в отношении своих критиков привели к тому, что некоторые священники прямо говорили, что Папа является "антихристом", а "Святой Престол ныне вакантен".

"Непоследовательность, пожалуй, точнее всего характеризует понтификат Франциска. Вместо реформирования Церкви, он оставил после себя хаос и теологическое болото для своего преемника", — констатируют журналисты, которые добавляют, что несмотря на изменения корпуса кардиналов (110 из 138 не принадлежат к европейским церквям), это не гарантирует сохранения его курса [преемником], ведь "ватиканские союзы часто не переживают смену понтифика".

Новый лидер католиков: кто является фаворитом предстоящего конклава

После объявления о смерти папы, среди мирян и СМИ встал вопрос о том, кто может возглавить Святой Престол после Франциска. Еще в феврале этого года, журналисты сообщали о ряде вероятных кандидатов, среди которых есть как сторонники реформаторского предыдущего Папы, так и консервативно настроенные кардиналы.

Издание Axios указывает, что сейчас главными претендентами по оценкам букмекеров являются 70-летний кардинал из Италии Пьетро Паролин, который служил Государственным секретарем Ватикана во времена Франциска. Двумя другими являются 67-летний кардинал из Филиппин Луис Антонио Тагле, сторонник либерализации Церкви, а также 60-летний итальянский кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, возглавляющий Римско-католическую церковь в Иерусалиме.

Котировки букмекеров на победу на предстоящем конклаве (скриншот из Axios)

В другом материале журналисты подчеркнули, что дополнительным фактором влияния на решение будущего конклава будут кардиналы из Азии и Африки. Глава католических студий в университете штата Вирджиния Эндрю Чеснат убежден, что именно кардинал Луис Тагле и кардинал из Ганы Питер Турксон являются основными кандидатами на должность будущего понтифика.

"Именно Тагле или Турксон будут рассматриваться как представители умеренных "изменений" в Римско-Католической Церкви после более прогрессивного Франциска. Оба также высказались в поддержку мигрантов и в борьбе против бедности", — сказал Чеснат и добавил, что новый глава Ватикана будет заниматься вопросами евангелизма, чтобы уменьшить количество противостояний между католиками.

В то же время журналисты подчеркивают, что ставки на конкретную кандидатуру нового главы Святого Престола не порадовали бы покойного Папу Франциска, который осуждал "догму неолиберальной веры", в которой рынок "может решить все проблемы с помощью "невидимой руки".

"Доверие к букмекерам в этом вопросе не очень высокое, потому что у них нет соответствующей репутации, когда дело доходит до предсказания именно следующего Папы. Так, в 2013 году фаворитами были Анджело Скола из Италии и Питер Турксон из Ганы. А будущий Папа, Хорхе Бергольо из Аргентины, был лишь 15-м в рейтинге букмекеров", — говорится в материале СМИ.

Поэтому рынки ставок, убеждены журналисты Axios, вряд ли дадут "точное представление о возможности кандидатов на победу".

"Существует более 130 кардиналов, и следующим Папой может стать любой из них. Поэтому пока одни пытаются подзаработать на этой "лотерее", другие смиренно ждут белого дыма", — подчеркнули представители медиа.