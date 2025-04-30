100 дней президентства Трампа: что изменилось в военной поддержке Украины со стороны США

Второй срок Дональда Трамп в качестве президента США подошел к первой рубежной отметке 100 дней. С приходом Трампа в Белый дом Украина столкнулась с новой геополитической реальностью, поскольку после заявлений предыдущей администрации о поддержке Киева "сколько потребуется" риторика Трампа демонстрирует скорее симпатии в сторону Москвы.

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В связи с "юбилейной" датой президентства Трампа Фокус выяснял, какую поддержку Украине продолжают оказывать Соединенные Штаты, а также насколько сильна позиции Киева и европейских союзников в контексте стремлений Вашингтона остановить и, возможно, завершить российско-украинскую войну.

Мирные инициативы Вашингтона и давление на Киев

В избирательной кампании 2024 года Дональд Трамп уверенно заявлял: он положит конец войне в Украине в течение 24 часов после избрания. Однако спустя сто дней, очевидно, ни о каком прекращении конфликта речи не идет. Сам Трамп в интервью Time признал, что это было "преувеличением" и "шуткой", добавив, что его задача — добиться мира, но сроки не определены.

Насколько шуточными были слова американского президента судить сложно, но Белый дом продолжает переговорный трек по украинскому вопросу, используя рычаги давления, в том числе, и на Киев. К примеру, после событий в Овальном кабинете Трамп в марте распорядился приостановить оказание военной помощи Украине в ее оборонительной войне против России до тех пор, пока украинское руководство не продемонстрирует ему "приверженность миру".

Впрочем, спустя небольшое время и поставки вооружения и предоставление разведывательных данных американцы возобновили, о чем заявила директор Национальной разведки США Талси Габбард, ссылаясь на распоряжение Трампа.

Военная поддержка США USAI и PDA

В 2025 году военная помощь Украине со стороны США оказалась в центре международной политики и внутренней борьбы за приоритеты внешней стратегии Вашингтона. Год ознаменовался резкой сменой подходов к поддержке украинского сопротивления — от наращивания поставок высокотехнологичного вооружения в начале года до их приостановки и политических условий для продолжения.

Тем не менее программа Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) и Presidential Drawdown of Security Assistance (PDA) остались ключевыми каналами предоставления высокотехнологичного вооружения для ВСУ.

Так 30 декабря 2024 года Джо Байден объявил о выделении двух новых крупных пакетов военной помощи Украине на общую сумму 2,47 млрд долларов. Один пакет на сумму 1,25 млрд долларов был предоставлен по распоряжению президента США в рамках его административных полномочий (PDA) и является оперативным выделением имущества из Министерства обороны США. Второй пакет на сумму 1,22 млрд долларов был выделен в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украине (USAI).

Поставки вооружения Украине (иллюстративное фото) Фото: PM Breaking News

При этом ранее представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что предоставленной помощи хватит украинской армии до конца 2025.

"Мы считаем, что те ресурсы, которые мы им уже предоставили и которые мы будем продолжать предоставлять до конца срока полномочий администрации, обеспечат их оборудованием и материалами, необходимыми для борьбы до конца 2025 года", — заявил он.

Таким образом в рамках этой помощи Украина должна получить:

управляемые ракеты для ракетной системы HIMARS;

зенитные ракеты для ЗРК NASAMS;

зенитные управляемые ракеты для комплексов Stinger;

зенитные ракеты для ЗРК HAWK;

боеприпасы для комплексов борьбы с БПЛА;

различные беспилотные авиационные системы;

авиационные противорадиолокационные ракеты HARM;

ракеты класса "воздух-земля";

105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды;

противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые управляемые ракеты Javelin;

ручные одноразовые противотанковые гранатометы АТ4;

стрелковое оружие и боеприпасы;

ручные гранаты,

взрывчатые вещества и взрывные устройства;

радиокоммуникационное оборудование;

медицинское оборудование;

доступ к коммерческим спутниковым снимкам;

униформа и средства защиты;

запасные части, вспомогательное оборудование и т.д., а также услуги по обучению и транспортировке.

Вместе с тем общая тенденция военной поддержки со стороны Соединенных Штатов свидетельствует о сокращении помощи, хотя Украина все еще остается в приоритете. Ниже приведен сравнительный анализ иностранного финансирования согласно ресурсу Foreign Assistance.

Иностранное финансирование США. 2024 год Иностранное финансирование США. 2025 год

Отметим, что по данным ABC News, около 90% объема помощи, выделенного по этой линии PDA, уже доставлено на территорию Украины. Агентство также сообщило, что в ближайшие годы Украина получит дополнительные военные поставки по контрактам с частными американскими оборонными компаниями, многие из которых уже оплачены.

Связь по Starlink

В 2025 году украинские военные продолжают активно использовать спутниковый интернет Starlink для обеспечения связи на фронте, управления дронами и координации операций. Однако на фоне политических изменений и возможного давления со стороны США, Украина начала искать альтернативные решения.

И хотя Илон Маск опроверг планы по отключению Starlink, украинские власти начали рассматривать альтернативные варианты связи, включая европейские спутниковые системы и радиорелейные станции, однако ни одна из них не обеспечивает сопоставимую эффективность и надежность.​

"Не разглашаем, скоро вместе и с Минцифры, и с Минстратпромом, и другими нашими коллегами из Минобороны и Вооруженных сил сообщим, как мы будем иметь эти решения. Но уже решение есть, альтернатива есть", – сказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

ВПК Украины в 2025

В 2025 году украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) демонстрирует значительный рост и модернизацию, стремясь к большей автономности в обеспечении оборонных потребностей страны.

Как сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, страна уверенно движется к достижению производственных мощностей в $35 млрд — показатель, в 35 раз превышающий объемы до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

По словам министра, накануне вторжения Украина располагала оборонным потенциалом в размере $1 млрд в год. В течение первого года войны этот показатель утроился и достиг $3 млрд. К 2024 году украинская промышленность уже функционировала на уровне $20 млрд, а в 2025 году прогнозируется рост до $35 млрд. Причем в общей сложности в текущем году на производство вооружения и военной техники в бюджете Украины предусмотрено более 55 млрд грн.

Сметанин также объявил о планах привлечь до $20 млрд инвестиций в расширение производства высокоточного оружия, включая:

дальнобойные ракеты;

системы противовоздушной обороны;

ударные и разведывательные БПЛА.

Украинская ракета "Пекло" Фото: Милитарный

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина способна полностью обеспечить свои артиллерийские потребности за счет собственного производства.

"Сегодня Украина производит собственную артиллерию. И в течение этого года мы будем способны обеспечить 100% потребностей в артиллерии за счет собственного производства", — отметил глава правительства.

5% ВВП на оборону: требует ли Трамп невозможного от европейских союзников по НАТО

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп делает ставку на "жесткую силу" и усиливает давление на союзников по НАТО. Одним из центральных требований американской администрации стало резкое увеличение оборонных расходов стран Альянса — вплоть до 5% от ВВП.

"Одна из проблем, и я говорил об этом открыто, и президенту Зеленскому, что на Европу приходится лишь крошечный кусочек от тех денег, которые идут на эту войну сейчас. Нравится вам это или нет, но Европа гораздо больше задета, чем США. Мы отделены от них океаном. Почему мы платим за них на миллиарды и миллиарды долларов больше, чем Европа?" — сказал он.

В свою очередь советник по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что уже к июньскому саммиту НАТО каждая страна должна обеспечить выполнение давно озвученного, но регулярно игнорируемого правила — 2% ВВП на армию. Госсекретарь Марко Рубио пошел еще дальше, настаивая, что в условиях наземной войны в Европе этого недостаточно.

Позже в адрес европейских лидеров вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался более категорично. В контексте поддержки Украины европейскими союзниками он фактически упрекнул лидеров в двойных стандартах.

"Надо признать: главная угроза Европе — не Россия и не Китай. Главная угроза — ее внутренние проблемы: миграционная политика, разрушающая культурную основу Европы, экономическая политика, снижающая конкурентоспособность, политика безопасности. Их лидеры заявляют, что Россия — главная угроза в мире. Но при этом покупают российский газ на миллиарды и тратят на оборону 1% ВВП, тогда как мы тратим 3–4%. В Европе слова совсем не соответствуют делам", — заявил вице-президент США.

Dице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: ABC News

Эта инициатива вызвала широкий резонанс в Европе, где эксперты, политики и военные аналитики оценивают ее как стратегически амбициозную, но финансово малореалистичную в краткосрочной перспективе. Между тем, по данным Международного института стратегических исследований (IISS), только в 2024 году расходы выросли более чем на 11%, а за последние десять лет — на 50%.

Аналитики IISS отмечают, что если текущие темпы роста сохранятся, страны НАТО в Европе смогут выйти на средний показатель 3% ВВП в течение пяти лет, а на заветные 5% — только в течение десятилетия. И это в случае, если бюджеты выдержат такое напряжение, поскольку в условиях инфляции, растущих социальных обязательств и политических колебаний — это совсем не гарантировано.

Итоги

Подводя итоги следует отметить, что в условиях изменившейся риторики Вашингтона в отношении войны, Украина и страны ЕС активизировали усилия по укреплению собственной обороноспособности. Европейские страны не только увеличивают финансирование, но и делают ставку на развитие оборонной промышленности Украины и совместные стратегические инициативы.

К примеру, в марте 2025 года половина из 2 млрд евро, полученных от замороженных российских активов, была направлена на развитие производства артиллерии в Украине. При этом Украина уже производит около 40% вооружения для фронта и занимает лидирующие позиции в производстве БПЛА. Кроме того, крупные европейские оборонные компании, такие как Rheinmetall, BAE Systems и Thales, начали сотрудничество с украинскими предприятиями, что способствует интеграции украинского и европейского оборонных секторов.

Кроме того, в марте 2025 года Европейская комиссия представила стратегическую инициативу Readiness 2030, которая направлена на достижение стратегической автономии Европы в области обороны, поддержку Украины и подготовку к возможным изменениям в трансатлантических отношениях. В рамках данной стратегии предусмотрено, что не менее 65% компонентов военной техники, финансируемой по новым программам, должны производиться в странах ЕС, Норвегии или Украине.