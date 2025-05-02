Глухий кут Трампа: чому Білий дім відмовляється брати участь в припиненні війни в Україні

Офіційний представник Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що Вашингтон більше не відіграватиме роль посередника з врегулювання російсько-української війни. Чим обумовлений такий крок Сполучених Штатів і як це вплине на подальший хід мирного процесу, з’ясовував Фокус.

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Вашингтон більше не має наміру виступати посередником між Києвом і Москвою — тепер саме сторони конфлікту повинні представити свої чіткі мирні ініціативи, заявила в ніч на п’ятницю 2 травня речниця американського Держдепу Теммі Брюс. «Стиль та методологія нашого підходу до цієї проблеми змінюються. Ми не будемо посередниками. Ми не будемо миттєво прилітати на інший кінець світу, щоб модерувати зустрічі. Зараз це між двома сторонами. Україна та Росія мають подати конкретні ідеї, як завершити цей конфлікт», — наголосила (відео) вона. За її словами, Дональд Трамп все ще прагне завершити війну дипломатичним шляхом, але США зосереджуватимуть увагу не лише в Україні. Підкресливши, що на порядку денному є й інші глобальні виклики, пані Брюс констатувала: «Це — ціла земна куля, яка потребує певної уваги». При цьому представниця Держдепартаменту додала, що США залишають за собою інструмент тиску — санкції проти РФ.

Тим часом, віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю FoxNews зазначив: «Тільки ці дві сторони (Україна та Росія – Фокус) можуть досягти мирного рішення. Тепер, я думаю, питання полягає у тому, чи зможемо ми знайти точку дотику, щоб ці хлопці завершили конфлікт. Вони мають зробити останні кроки». Також віцепрезидент США акцентував, що американська адміністрація «старанно працюватиме» у найближчі 100 днів, щоб організувати переговори України та Росії.

Джей Ді Венс: "Питання полягає у тому, чи зможемо ми знайти точку дотику"

«Існує дуже велика прірва між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці. І на цьому етапі дипломатична робота полягає у тому, щоб зблизити дві країни», — підсумував Джей Ді Венс, додавши, що президент США став єдиним, кому вдалося сприяти просуванню процесу мирного врегулювання.

До якої тактики може перейти Дональд Трамп відносно Росії

Коли США запускали своєрідну човникову дипломатію, то у фіналі дійсно планувалося, що Україна та Росія вийдуть на підписання певних документів, констатує виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов.

Коментуючи Фокусу заяви американської сторони про фактичну відмову від посередницького статусу в російсько-українській війні, експерт зазначив: «Не слід забувати, що Дональд Трамп спочатку пропонував повне і безумовне припинення вогню, і саме це мало стати стартом для консультацій. Але Росія це відкинула, як відкинула і ідею Білого дому про часткове перемир’я, зокрема, припинення вогню на 30 днів. Для нас це принциповий момент, тому що мова йде про саботування Москвою мирних ініціатив Трампа».

Дональд Трамп все ще прагне завершити війну дипломатичним шляхом Фото: Getty Images

Політолог висловив переконання у тому, що просто так Сполучені Штати вийти з переговорного процесу не можуть, оскільки існує фактор Європи, який Вашингтон апріорі не може ігнорувати. «Для США важливо підписати нові торговельні угоди з Євросоюзом і визначити принципи стримування Китаю. Без Європи Штати приречені на достатньо серйозні проблеми у торговельній війні з КНР, оскільки Пекін буде шукати шляхи взаємодії з європейцями. У Європи ж є свій інтерес – це гарантії безпеки і, зокрема, мирний процес для України. Тому я не вірю в те, що Сполучені Штати просто так вийдуть з процесу мирного врегулювання. Але вони вже зараз закликають Київ та Москву надавати свої пропозиції. І це також важливий момент, оскільки це свідчить про відсутність у Дональда Трампа чіткого бачення, що, як і коли робити задля встановлення миру», — зауважує експерт.

У якості додаткового аргументу Олександр Леонов наводить той факт, що законопроєкт американських сенаторів про запровадження 500% мит для країн, які продовжують купувати російські енергоносії, зокрема нафту, газ та уран, виник після застережень провідних американських економістів. З огляду на це, вважає аналітик, Київ має надавати США не просто розмиті пропозиції, а до деталей виписані чіткі поетапні кроки, і тоді американці, можливо, будуть більше прислухатися саме до української позиції.

«Поки що риторика офіційного Вашингтону свідчить про розчарування в мирному процесі і усвідомлення того, що Путін для них не такий вже й друг, і взагалі він не готовий до будь-яких компромісів. Про це, до речі, наочно свідчать останні заяви Лаврова, які демонструють, що РФ продовжує вимагати капітуляції України, відкидаючи натомість усілякі пропозиції Трампа. Тому виник певний тупик, і США необхідно переходити до наступних етапів тиску безпосередньо на Росію, з одного боку, і збільшення допомоги Україні, з іншого», — підсумовує Олександр Леонов.

Скільки ще часу Путін планує продовжувати війну з Україною

У тому, що заява Держдепу про відмову США від посередницької ролі в процесі мирного врегулювання має більше плюсів, аніж мінусів, переконаний політолог Олександр Кочетков. Зокрема, у розмові з Фокусом експерт зауважив наступне: «Позитивів тут однозначно більше. По-перше, подібні заяви свідчать про те, що Трамп розпрощався нарешті з ілюзіями стосовно реальної готовності Путіна до реального миру. З іншого боку, заява Венса про те, що США протягом наступних 100 днів Трампа займатимуться налагодженням прямого контакту між Україною та РФ, свідчить про те, що Вашингтон не йде з процесу, гучно гримнувши дверима. По-друге, не забуваймо, що часто-густо заяви Трампа і його оточення «живуть» недовго, оскільки вони часто змінюють свою позицію навіть з питань глобального штибу. І коли Трамп чи хтось з його команди про щось гучно заявляють, це абсолютно не означає, що саме так буде».

Експерт: "Дональд Трамп спочатку пропонував повне і безумовне припинення вогню, і саме це мало стати стартом для консультацій. Але Росія це відкинула" Фото: Getty Images

Той факт, що США наразі підштовхують Україну і Росію до прямого і безпосереднього контакту, переконаний Олександр Кочетков, є лише елементом тактики голови Білого дому, яка детально описана в його книзі «Трамп. Мистецтво укладати угоди». При цьому, прогнозує політолог, у разі зменшення посередницької ролі Штатів, збільшуватиметься відповідний вплив Європи, яка займає достатньо жорстку і однозначну проукраїнську позицію.

Моделюючи подальший розвиток мирного процесу, експерт зазначив, що «цей потяг» реально рухатиметься виключно тоді, коли Російській Федерації не буде ким і чим воювати з Україною. Таким чином, підсумував Олександр Кочетков, незалежно від того, хто виступатиме у ролі ключового посередника — США, ЄС чи Китай, — Путін, маючи необхідний фінансовий та людський ресурс, буде далі вести наступ на українські території.