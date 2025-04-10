Президент США Дональд Трамп підняв мита для китайських товарів до 125%, тим часом як Пекін запровадив для американської продукції мито в розмірі 84%. Звідки коріння економічної боротьби двох великих держав, чи дійдуть згоди лідери країн та чи здатна торгова війна США та Китаю зруйнувати стабільність глобальної економіки, дослідив Фокус.

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Економічна суперечка між США та Китаєм триває і набуває усіх ознак серйозної торгової війни. 9 квітня Дональд Трамп заявив, що підвищує мита на китайські товари до 125%, хоча ще у вівторок 8 квітня мита становили 104%. КНР не залишилась осторонь та підвищила мита для американських товарів до 84%. Пекін також наклав обмеження на 18 американських компаній, переважно в галузях, пов’язаних з обороною, додавши їх до близько 60 американських компаній, вже покараних за тарифи Трампа. "Підвищення мит США щодо Китаю є помилкою на вершині помилки, яка серйозно порушує законні права та інтереси Китаю та серйозно підриває засновану на правилах багатосторонню торгову систему", — йдеться в заяві міністерства фінансів Китаю. При цьому, нещодавно президент США повідомив, що не переймається щодо ескалації з Китаєм поза межами торгової війни, і що "в кінцевому підсумку очікує на хорошу угоду для обох". Що відбувається між двома найбільшими світовими гравцями та як торгові відносини країн здатні вплинути на інші економіки світу?

Торговий баланс: чи є китайський імпорт передумовою рішень Трампа щодо підвищення мит

Економічні передумови конфлікту між США та Китаєм були, і вони багато років накопичувались. Зокрема, йдеться про дефіцит торговельного балансу. Торгівля товарами між двома державами минулого року склала близько 585 млрд доларів, але США імпортували з Китаю набагато більше продукції – на суму 440 млрд дол., тоді як КНР імпортувала зі США на 145 млрд. дол. Дефіцит торговельного балансу з Китаєм у США минулого року склав 295 млрд. дол.

Фінансовий аналітик Іван Угляниця вважає, що митами адміністрації Трампа навряд чи вдасться зменшити дефіцит торговельного балансу. "Загалом, як на мене, то в так званій політиці, ідеях поточної адміністрації, практично відсутня якась послідовна логіка, їх цілі часто протирічать одна одній, інструментарій дуже відірваний від реалій, намагання якимись перемовинами, ручним режимом змінити тектонічні речі. Цими тарифними речами нинішня адміністрація Штатів намагається досягнути мінімум нульового торгового балансу на двосторонній основі з кожною країною, що взагалі абсурдна ідея, а тим більше знов-таки, враховуючи інструментарій, яким це намагаються зробити", — каже експерт у коментарі Фокусу.

Трамп заявив: "Китай зрозуміє, що часи обкрадання США та інших країн більше не є гарантованими чи прийнятними" Фото: wsj.com

У 2018 році, за минулого правління Дональда Трампа, вже були запроваджені мита для КНР, тоді в Білому домі вважали, що треба зменшити торговельний дефіцит до 200 млрд. дол. Зараз ніяких цифр адміністрація президента Трампа не оголошувала – до якого рівня вони сподіваються зменшити обсяг імпорту з Китаю. Проте зрозуміло, що йдеться про сотні мільярдів.

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На думку Івана Угляниці, торговельний дефіцит неможливо скоротити в таких обсягах, окрім як прямою забороною (на ввезення товарів), і то тоді ці товари просто з’являться у США через інші країни (механізмом реекспорту, — Фокус).

Запроваджені ще 2018 року під час першої каденції Трампа (і термін дії цих тарифів був подовжений вже при Джо Байдені) до товарів з КНР мита дозволили Штатам знизити обсяг імпорту з Китаю від 21% загального обсягу імпорту США до 13% (за підсумками 2024 року). Загалом залежність США від продукції з КНР останніми роками зменшувалась, пише видання ВВС. Проте у статті зауважили: деякі експортні поставки китайських товарів до США були перенаправлені через країни Південно-Східної Азії. Наприклад, адміністрація Трампа запровадила 30% тарифи на імпортовані з Китаю сонячні панелі у 2018 році. Але Міністерство торгівлі США представило у 2023 році докази того, що китайські виробники сонячних панелей перемістили свої виробничі потужності до таких держав, як Малайзія, Таїланд, Камбоджа та В'єтнам, а потім відправляли готову продукцію до США з цих країн, фактично уникаючи високих мит.

Торгова війна двох держав набирає обертів, але у США натякають на можливість угоди Фото: CNN

Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин каже, що Дональд Трамп використав торговельний баланс, як привід для початку протистояння з Китаєм, проте насправді йдеться про більш глобальні речі, ніж міжнародна торгівля.

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"Штатам і Китаю потрібна угода. Яка вона буде — економічна, геополітична чи про розподіл світу і сфер впливу? Дуже важко сказати зараз. Але Трамп використовує для досягнення цієї угоди мита. А цей дефіцит в майже 300 мільярдів доларів в 24-му році — один з прикладів важеля, яким Трамп намагається перевернути політику, намагається "збити" Китай. Вперше коли Трамп запровадив тарифи для КНР, це вилилось у збільшення виробництва Китаєм кінцевої продукції, тобто фактично мита звернули Китай на кінцевий продукт – смартфони, ноутбуки, автомобілі, літаки. І зараз Китай експортує кінцевий продукт, завойовуючи весь світ своїми товарами, зокрема і ринок США. Але врешті номінально ця історія про торговельний дефіцит, а фактично – про світове лідерство, про сфери впливу, про Панамський канал, про домінування долару у світі", — зазначає у розмові з Фокусом Андрій Шевчишин.

BigTech, ШІ та шпигунство: чому США наполегливо йдуть шляхом торгової війни з найбільшою економікою світу

Питання конкуренції у виробництві товарів між США та Китаєм накопичувались довгі роки. Причому, США були вкрай незадоволені зростанню частки продукції з КНР, і що Китаю вдається попри запровадження мит все рівно нарощувати експорт у різних напрямках, зокрема йдеться про одяг, побутову електроніку, сонячні батареї, автомобілебудування.

Та найгірше, про що завжди зауважували в Білому домі, — китайська так звана технологічна революція базується на шпіонажі та крадіжках інтелектуальної власності.

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Наприклад, у звіті Управління торгівлі та виробничої політики Білого дому, датованому 2018 роком, йдеться: "Китай здійснює дві категорії економічної агресії: 1) придбання ключових технологій та інтелектуальної власності з інших країн, включаючи Сполучені Штати 2) Захоплення нових високотехнологічних галузей, які сприятимуть майбутньому економічному зростанню та досягненням у оборонній промисловості. КНР прагне отримати доступ до перлин американських технологій та інтелектуальної власності. Китайська промислова політика прагне "впровадити, засвоїти, поглинути та реінновувати" технології та інтелектуальну власність з усього світу. Ця політика здійснюється через крадіжку інтелектуальної власності, кібершпигунства, обхід законів США про експортний контроль, а також контрафакцію та піратство".

Одна з передумов торговоъ війни - кібершпіонаж та крадіжка інтелектуальної власності, що здійснюють представники китайських корпорацій Фото: Getty

У цьому ж звіті цитується Офіс директора Національної розвідки США: "Китайські актори є найактивнішими та найстабільнішими у світі виконавцями економічного шпигунства".

Отже, боротьба США з КНР має історично передумовою не лише наплив китайських футболок та смартфонів на ринок Штатів, але й боротьбу Штатів з агресивною економічною політикою КНР та, зокрема, з крадіжками інтелектуальної власності.

Окремі шоки компаніям США завдає поява китайського DeepSeek, що вважають однією з передових технологій, і в січні 2025 року це додало хвилювань американським техногігантам США з групи Mag 7 (до групи входять Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA і Tesla). Акції компаній впали наприкінці січня, коли китайський стартап DeepSeek запустив ШІ-асистента, який, за його словами, використовує менше даних і коштує вдвічі дешевше, ніж існуючі сервіси. Це призвело до рекордної одноденної втрати майже 600 мільярдів доларів вартості акцій виробника ШІ-чіпів Nvidia, одного з Mag 7.

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Окремий напрямок протистояння між США та Китаєм – це доступ до напівпровідників та чіпів. На початку січня 2025 року стало відомо, що США вводять ще суворіші обмеження на експорт чипів і технологій штучного інтелекту, щоб зберегти передові обчислювальні розробки для власних потреб і союзників, а також ускладнити їх доступ для Китаю.

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Нові закони передбачають введення глобальних ліцензійних вимог для певних видів чипів із невеликими виключеннями. І відповідно до змін, Китай, Росія та Іран, що підпадають під ембарго на постачання зброї, будуть повністю позбавлені доступу до цих технологій.

Економіка під загрозою: що буде наслідком торгової війни США та Китаю

За даними Міжнародного валютного фонду, частка США та Китаю у загальній світовій економіці — 43%. Експерти зауважили: торгова війна – це шлях до уповільнення зростання не лише економік цих країн, але й інших економік світу. Тобто фактичним наслідком торгової війни США і Китаю в разі її тривалої дії стане економічна рецесія.

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"Якщо ця торгова війна вийде на великий масштаб, то ніхто не виграє, а тільки програють, притому практично всі. Як в кризу в ті ж 30-ті роки 20-го століття, коли та криза була глобальною, вона стосувалась не тільки Штатів, Європи, а і Радянського Союзу, Азійських країн. Зараз світ ще більш глобалізований в плані торгівлі, руху товарів, фінансів, тому удар може бути ще сильнішим. Штатам можливо і вдасться реалізувати перенесення виробництв до себе, скорочення дефіциту торгівлі. Але буде питання, якою ціною це сталось. Плюс, скоріше за все, наслідком буде суттєве скорочення ролі долара, як світової валюти", — зазначає Іван Угляниця.

Розкручування спиралі торгової війни загрожує стабільності долару, як головної резервної валюти, кажуть аналітики Фото: Getty Images

Аналітик Олексій Кущ також вважає, що торгова війна країн однозначно призведе до негативних явищ.

"У найближчій перспективі в Китаї — криза надвиробництва, затарювання складів та дефляція. У США — дефіцит низки товарів, як було нещодавно з яйцями, та інфляція. І в Китаї, і в США — різке уповільнення темпів зростання ВВП, але в Піднебесній гальмівна смуга динаміки зростання довша (5%), а в США — коротша (2,5%). У світі – різке падіння цін на сировину (нафта, метали, агро). Руйнування глобальних ланцюжків додаткової вартості. Демонтаж коопераційних технологічних ланцюжків між країнами. Уповільнення світової торгівлі та темпів зростання світового ВВП. Криза на фінансових ринках", — написав Олексій Кущ на свої сторінці у мережі Facebook.

Криза у найбільших економіках світу загрожує падінням цін на сировинні товари, як на нафту та метали, так і на зерно Фото: Ілюстративне фото

Зараз експерти розглядають кілька сценаріїв, найпесимістичніший з яких вказує на затягування протистояння між США і Китаєм протягом усього 2025 року, що негативно вплине на глобальну економіку та уповільнить зростання економік. Інший сценарій – це вихід Дональда Трампа на переговорний трек із урядом КНР та укладення угоди між США та КНР до червня 2025 року. В такому випадку втрати економік будуть мінімальні, а ринки, які вже втрачають через тарифні розборки, швидко відновляться.

"Економічне відновлення можливе лише через досягнення домовленості двох найпотужніших країн світу — Китаю і та Америки. Це врятує глобальний світ від найбільшої рецесії або депресії рівня минулого сторіччя", — зауважив Андрій Шевчишин.