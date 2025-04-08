Ціни на нафту відскочили від чотирирічного мінімуму і 8 квітня показали понад 1% зростання. Проте ризики обвалу вартості сировини залишаються. Як це вплине на економіку Росії і чи стане падіння світових цін на нафту руйнівним ударом для країни-агресора?

Related video

Через побоювання, що тарифи США можуть знизити попит на нафту і призвести до глобальної рецесії, 8 квітня ф'ючерси на марку Brent зросли на 1,2%, до 64,98 доларів за барель, повідомляє Bloomberg. Напередодні там йшлося про те, що Кремль намагається мінімізувати вплив на економіку падіння світових цін на нафту, зокрема на свій російський сорт Urals. Фокус з'ясував, наскільки така ситуація є критичною для країни-агресора.

Шок для Москви: що відбувається з російською нафтою

У понеділок, 7 квітня, разом із світовими марками впала і ціна на російську нафту Urals. Її вартість знизилася до 52 доларів США за барель вперше за 21 місяць.

Падіння цін на нафту для Росії є шоком Фото: Фокус

Сьогодні, 8 квітня, Brent і WTI додали в ціні, а російська нафта, як свідчать дані Bloomberg, все ще оговтується від падіння.

І як кажуть українські експерти, таке падіння цін на нафту для Росії є шоком, передусім бюджетним, на нівелювання якого ресурсів у неї немає.

Раніше Міністерство фінансів РФ заявляло про очікування середньої ціни на нафту у 2025-му ближче до 60 доларів за барель замість 70 доларів, які заклало у бюджет на поточний рік, і прогнозувалося, що за такого сценарію дефіцит бюджету РФ збільшиться на 1% від ВВП. А зараз, на тлі того, що ціни на нафту мають вирішальне значення для федерального бюджету РФ, який, за даними російського уряду, у січні–лютому отримав майже 30% своїх доходів від продажу нафти і газу, і через витрати РФ на війну в Україні, будь-яке зниження доходів бюджету Росії може спричинити тиск на її державні фінанси. Та чи буде він настільки потужним, щоб змусити її припинити вогонь?

8 квітня Brent і WTI додали в ціні, а російська нафта все ще оговтується від падіння

Як зазначив у коментарі Фокусу директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін, падіння світових цін на нафту не змусить РФ припинити агресію проти України.

"Зараз ситуація на світовому ринку вказує на те, що ціни на нафту можуть опуститися приблизно на 10% до рівня 57 доларів за барель. Фінансові проблеми у РФ точно є, але їх поки недостатньо, щоб змусити агресора припинити бути агресором. В РФ фактично відсутня політична опозиція до диктаторського режиму. Якщо подивитися на приклад Ірану або Північної Кореї, то навіть дуже скрутні економічні реалії не можуть виправити їхні неадекватні амбіції виступати загрозою для цивілізованого світу", — сказав Дмитро Чурін.

Зниження світових цін на нафту не матиме критичного впливу на Росію Фото: 1news.com.ua

Водночас, якщо зниження світових цін на нафту не матиме критичного впливу і не змусить Росію припинити війну, по доходах Москви сильного удару все ж таки цінові стрибки на нафтовому ринку можуть завдати. Такої думки, зокрема, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин. За його словами, ситуація із цінами на нафту у світі ще не стабілізувалася, тож вони можуть коригуватися й надалі: як у напрямку падіння, так і зростання.

Ситуація із цінами на нафту у світі ще не стабілізувалася, тож вони можуть коригуватися й надалі: як у напрямку падіння, так і зростання

"Ми досягли одного з дуже сильних рівнів підтримки — 60–62 дол. за барель. Проте, якщо марка Brent "провалить" і його, то далі очікується наступний рівень — 50–55 доларів за барель. Щодо російської нафти, то слід зважати передусім на закладену вартість Urals в бюджеті РФ, а це — 70 доларів. Зараз Urals опустилася до позначки 52–55 доларів. А все, що нижче 60 доларів, російський бюджет "не витягує", — пояснив Шевчишин.

Пом'якшити бюджетний шок РФ може лише коштом Фонду національного добробуту, кажуть опитані Фокусом фахівці.

Важливо

50 доларів за барель: чому російська нафта рекордно подешевшала

"З цього фонду вони й будуть висмоктувати гроші. Проте там їх залишилося дуже мало. І якщо ціни на нафту триматимуться цього рівня ще декілька місяців, то РФ використає весь свій фонд і ресурсу для того, щоб компенсувати витрати, які заплановані у бюджеті, уже не буде", — додав аналітик.

Водночас, як зауважує Дмитро Чурін, ціни на нафту, які йдуть вниз саме через ризики глобальної рецесії, є критичними не лише для Росії.

"Така ціна на нафту, яка критична для РФ, також критична для інших країн, тому США намагаються саме санкціями впливати на РФ, а не прямим зниженням цін на енергоносії", — додав він.

На тлі падіння вартості нафти Росія може вивести свій тіньовий флот із тіні

Тіньовий російський флот і переговори з Іраном: як розгортатимуться події далі

Щодо антиросійських санкцій, то аналітики вважають цінову політику важливим важелем впливу на агресора, зважаючи також на те, що на тлі падіння вартості нафти Росія може вивести свій тіньовий флот із тіні саме завдяки дешевій сировині.

"Санкційна стеля для російської нафти тримається 60 доларів. Відповідно, оскільки ціна нижча за цю планку, весь тіньовий флот РФ зможе вийти з тіні. Так, вони будуть продавати нафту за нижчими цінами, але робити це більш-менш офіційно", — пояснює Андрій Шевчишин.

Санкційна стеля для російської нафти тримається 60 доларів. Відповідно, оскільки ціна нижча за цю планку, весь тіньовий флот РФ зможе вийти з тіні. Так, вони будуть продавати нафту за нижчими цінами, але робити це більш-менш офіційно

Проте навіть це не покриє високих видатків РФ, що потребує мільярдів на фінансування агресії. На думку Шевчишина, для РФ зниження цін на нафту є критичним чинником впродовж декількох місяців. Якщо за цей період невисока вартість нафти зберігатиметься, у РФ не буде інших можливостей для компенсації видатків — вона буде змушена або знижувати видатки, або переходити до емісійної моделі фінансування. І це може стати одним з важелів, який президент США Дональд Трамп використовуватиме під час переговорів з Кремлем.

Важливо

Тіньовий флот РФ продовжує рости в обхід санкцій: що це означає для України

"РФ намагатиметься вплинути на цінову політику за допомогою Ірану. Але якщо у США з Іраном буде досягнуто домовленості і ризик війни на Близькому Сході буде нівельований, нафта може піти таки на рівень 50 доларів за барель", — додав Андрій Шевчишин.

Зазначимо, що світові ціни на нафту впали після того, як Сполучені Штати минулого тижня оголосили про запровадження масштабних тарифів для своїх торговельних партнерів. Крім цього, група ОПЕК+ пообіцяла збільшити видобуток нафти наступного місяця, тоді як Саудівська Аравія знизила ціни на цю сировину.