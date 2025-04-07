Ціна за нафту РФ може впасти нижче 50 доларів: експерт про наслідки нових мит Трампа

Рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо зростання мит можуть призвести до падіння цін на російську нафту. Ціни на нафту падатимуть через погіршення світової економічної ситуації, пояснив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ.

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Про ціни на нафту РФ і про те, як це пов'язано з Трампом, Кущ написав на сторінці Facebook.

Економіст пояснив, що падіння ціни на нафту Brent до 62 дол., яке спостерігають на світових біржах, повинне призвести до падіння ціни на нафту Urals РФ. Різниця в ціні між цими марками нафти становить 10-15 дол., отже, ймовірно, Urals коштуватиме "нижче 50 дол." Говорячи, чи зможе Трамп "обвалити" котування до 40 дол. за барель, експерт зауважив: така ситуація можлива лише у випадку, якщо почнеться світова економічна рецесія (рецесія — зниження активності).

"На зростаючій світовій економіці мета зниження ціни на нафту поки що недосяжна. Як бачимо, кореляція спрацювала: загроза рецесії – падіння цін на нафту", — ідеться у дописі.

Крім того, фінансовий аналітик спрогнозував можливі дії ОПЕК (Організації країн — експортерів нафти). На його думку, в умовах рецесії країни змагатимуться не за втримання високої ціни, а за потенційних покупців.

"ОПЕК тепер боротиметься за частку ринку, а не за ціну. Тобто найближчим часом ОПЕК збільшить видобуток і це ще більше підштовхне динаміку падіння нафти", — написав Олексій Кущ.

Нафта РФ - публікація Олексія Куща Фото: Скриншот

Нафта РФ — як змінилась ціна російського ресурсу

Зазначимо, вдень 7 квітня агентство Bloomberg повідомило про стрімке падіння цін на паливо на світових біржах. Згідно з даними агентства, російська нафта Urals упала до 52 дол. за барель. Таким змінам передували рішення Саудівської Аравії, яка повідомила про зменшення ціни.

Ситуацію прокоментував глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Посадовець пояснив, що причина ситуації — це санкції на "тіньовий флот" РФ та вторинні санкції на країни, які купують російську нафту. Коваленко також наголосив, що критичний (для Росії — Фокус) показник — це 40 дол. за барель.

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Нові мита Трампа: чому США ведуть світ до економічної кризи і що очікує Україну

Нагадаємо, 3 квітня президент США Дональд Трамп запровадив мита на товари, які експортують з більшості держав планети. Серед іншого, Китай отримав зростання мит на 67%, Європейський Союз — на 39%, Україна — на 10%. При цьому видання Le Monde зауважило, що РФ не отримала зростання мит, хоч і зберегла торгівлю з США в обсязі 3 млрд дол.

4 лютого відбулось засідання країн-членів ОПЕК, які обговорювали можливість змін квот на видобуток нафти. Згідно з рішенням, яке з'явилось на порталі організації, вони не планували нарощувати видобуток нафти та знижувати ціни на світовому ринку. Рішення з'явилось після заяви Дональда Трампа, який закликав ОПЕК наростити видобуток, що мало призвести до "швидшого закінчення російсько-української війни".

Раніше Фокус писав, що The Moscow Times повідомило про проблеми з бюджетом РФ через ненадходження доходів з нафтової галузі.