Цены на нефть отскочили от четырехлетнего минимума и 8 апреля показали более 1% роста. Однако риски обвала стоимости сырья остаются. Как это повлияет на экономику России и станет ли падение мировых цен на нефть разрушительным ударом для страны-агрессора?

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Из-за опасений, что тарифы США могут снизить спрос на нефть и привести к глобальной рецессии, 8 апреля фьючерсы на марку Brent выросли на 1,20%, до 64,98 доллара за баррель, сообщает Bloomberg. Накануне там говорилось о том, что Кремль пытается минимизировать влияние на экономику падения мировых цен на нефть, в частности на свой российский сорт Urals. Фокус выяснил, насколько такая ситуация является критической для страны-агрессора.

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В понедельник, 7 апреля, вместе с мировыми марками упала и цена на российскую нефть Urals. Ее стоимость снизилась до 52 долларов США за баррель впервые за 21 месяц.

Падение цен на нефть для России стало шоком Фото: Фокус

Сегодня, 8 апреля, Brent и WTI прибавили в цене, а российская нефть, как свидетельствуют данные Bloomberg, все еще оправляется от падения.

И как говорят украинские эксперты, такое падение цен на нефть для России является шоком, прежде всего бюджетным, на нивелирование которого ресурсов у нее нет.

Ранее Министерство финансов РФ заявляло об ожидании средней цены на нефть в 2025-м ближе к 60 долларам за баррель вместо 70 долларов, которые заложило в бюджет на текущий год, и прогнозировалось, что при таком сценарии дефицит бюджета РФ увеличится на 1% от ВВП. А сейчас, на фоне того, что цены на нефть имеют решающее значение для федерального бюджета РФ, который, по данным российского правительства, в январе-феврале получил почти 30% своих доходов от продажи нефти и газа, и из-за расходов РФ на войну в Украине, любое снижение доходов бюджета России может вызвать давление на ее государственные финансы. Но будет ли оно настолько мощным, чтобы заставить ее прекратить огонь?

8 апреля Brent и WTI прибавили в цене, а российская нефть все еще оправляется от падения

Как отметил в комментарии Фокусу директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин, падение мировых цен на нефть не заставит РФ прекратить агрессию против Украины.

"Сейчас ситуация на мировом рынке указывает на то, что цены на нефть могут опуститься примерно на 10% до уровня 57 долларов за баррель. Финансовые проблемы у РФ точно есть, но их пока не достаточно чтобы заставить агрессора прекратить быть агрессором. В РФ фактически отсутствует политическая оппозиция к диктаторскому режиму. Если посмотреть на пример Ирана или Северной Кореи, то даже очень трудные экономические реалии не могут исправить их неадекватные амбиции выступать угрозой для цивилизованного мира", — сказал Дмитрий Чурин.

Снижение мировых цены на нефть не окажет критического влияния на Россию Фото: 1news.com.ua

В то же время, если снижение мировых цены на нефть и не будет иметь критического влияния и не заставит Россию прекратить войну, по доходам Москвы сильный удар все же ценовые скачки на нефтяном рынке могут нанести. Такого мнения, в частности, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин. По его словам, ситуация с ценами на нефть в мире еще не стабилизировалась, поэтому они могут корректироваться и в дальнейшем: как в направлении падения, так и роста.

Ситуация с ценами на нефть в мире еще не стабилизировалась, поэтому они могут корректироваться и в дальнейшем: как в направлении падения, так и роста

"Мы достигли одного из очень сильных уровней поддержки — 60-62 долл. за баррель. Однако, если марка Brent "провалит" и его, то дальше ожидается следующий уровень — 50-55 долларов за баррель. Что касается российской нефти, то следует учитывать прежде всего заложенную стоимость Urals в бюджете РФ, а это — 70 долларов. Сейчас Urals опустилась до отметки 52-55 долларов. А все, что ниже 60 долларов, российский бюджет "не вытягивает"", — пояснил Шевчишин.

Смягчить бюджетный шок РФ может лишь за счет Фонда национального благосостояния, говорят опрошенные Фокусом специалисты.

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"Из этого фонда они и будут высасывать деньги. Однако там их осталось очень мало. И если цены на нефть будут держаться этого уровня еще несколько месяцев, то РФ использует весь свой фонд и ресурса для того, чтобы компенсировать расходы, которые запланированы в бюджете, уже не будет", — добавил аналитик.

В то же время, как отмечает Дмитрий Чурин, цены на нефть, которые идут вниз именно из-за рисков глобальной рецессии, являются критическими не только для России.

"Такая цена на нефть, которая критична для РФ, также критична для других стран,поэтому США пытаются именно санкциями влиять на РФ, а не прямым снижением цен на энергоносители", — добавил он.

На фоне падения стоимости нефти Россия может вывести свой теневой флот из тени

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Что касается антироссийских санкций, то аналитики считают ценовую политику важным рычагом влияния на агрессорку, учитывая также то, что на фоне падения стоимости нефти Россия может вывести свой теневой флот из тени именно благодаря дешевому сырью.

"Санкционный потолок для российской нефти держится 60 долларов. Соответственно, поскольку цена ниже этой планки, весь теневой флот РФ сможет выйти из тени. Да, они будут продавать нефть по более низким ценам, но делать это более-менее официально", — объясняет Андрей Шевчишин.

Санкционный потолок для российской нефти держится 60 долларов. Соответственно, поскольку цена ниже этой планки, весь теневой флот РФ сможет выйти из тени. Да, они будут продавать нефть по более низким ценам, но делать это более-менее официально

Однако даже это не покроет высоких расходов РФ, что требует миллиардов на финансирование агрессии. По мнению Шевчишина, для РФ снижение цен на нефть является критическим фактором в течение нескольких месяцев. Если за этот период невысокая стоимость нефти будет сохраняться, у РФ не будет других возможностей для компенсации расходов — она будет вынуждена либо снижать расходы, либо переходить к эмиссионной модели финансирования. И это может стать одним из рычагов, который президент США Дональд Трамп будет использовать во время переговоров с Кремлем.

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"РФ будет пытаться повлиять на ценовую политику с помощью Ирана. Но если у США с Ираном будет достигнута договоренность и риск войны на Ближнем Востоке будет нивелирован, нефть может пойти таки на уровень 50 долларов за баррель", — добавил Андрей Шевчишин.

Отметим, что мировые цены на нефть упали после того, как Соединенные Штаты на прошлой неделе объявили о введении масштабных тарифов для своих торговых партнеров. Кроме этого, группа ОПЕК+ пообещала увеличить добычу нефти в следующем месяце, тогда как Саудовская Аравия снизила цены на это сырье.