Турция — за Украину в НАТО. Что означает новый поворот Эрдогана

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И пока Трамп издевается над Европой, в комнату зашла Турция.

Вчера было два интересных заявления от МИДа и президента.

Министр иностранных дел Турции: "Мы выступаем за вступление Украины в НАТО. Это наша официальная позиция".

Эрдоган: "Только Турция может спасти ЕС от проблем, в которые он попал из-за войны в Украине. Анкара могла бы укрепить европейскую оборону и решить проблему старения населения на континенте. И это может произойти только при условии членства Анкары в ЕС".

Переформатирование НАТО, учитывая нынешнюю политику США, скорее всего, будет неизбежным. Европа начала по-серьезному переживать о собственной безопасности. О потенциальном переформатировании НАТО вчера уже заявил без 5 минут новый канцлер Германии Фридрих Мерц.

Турция, которая присоединилась к НАТО в 1952 году, является одной из самых мощных армий Альянса. С реальным боевым опытом.

Анкара уже много десятков лет пытается стать членом ЕС. И Эрдоган выбрал идеальный момент для того, чтобы напомнить об этом.

Эрдоган вспомнил о дружбе с Зеленским

Компонента безопасности для Европы сейчас может выйти на первый план и перебить другие причины, по которым Турцию не принимали ранее в ЕС (права человека, демократические ценности и т.д.).

Влияние Турции в последние годы существенно возросло. Россия сдала Армению, и Азербайджан восстановил свой контроль над Нагорным Карабахом благодаря поддержке Турции. Падение режима Асада в Сирии — тоже вряд ли произошло без турок.

Это страна, которая хотела бы восстановить свое величие и влияние в регионе (и это уже сейчас происходит).

Захочет ли ЕС такого члена — большой вопрос. Ведь это страна, которая будет стремиться увеличивать влияние везде, куда сможет дотянуться.

В случае вступления это будет самая большая по населению страна ЕС и где-то 3-5 по ВВП. С молодым населением.

Но, как завещал сын еврейских иммигрантов из Киева Абрагам Маслоу, безопасность является одной из базовых потребностей человека. Поэтому все может произойти. Правда, это уже будет совсем другой ЕС.

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