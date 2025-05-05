Не Россия: Трамп знает, кто взорвал "Северный поток", и вскоре все раскроет (видео)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может ответить, кто взорвал газопровод "Северный поток", если спросит нескольких людей. По словам главы Белого дома, к подрыву определенным образом причастен даже он, а также Джо Байден и цены на нефть.

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Заявление Трампа по "Северному потоку" прозвучало во время брифинга 5 мая, который транслировался в YouTube-канале Белого дома.

Подрыв "Северного потока" — комментарий Дональда Трампа см. с 12:48

В Белом доме состоялось мероприятие, посвященное спортивным событиям, но президент США дал несколько ответов на вопросы медиа. Один из журналистов поинтересовался, не хотел бы Трамп узнать, кто взорвал "Северный поток". Например, он мог бы начать соответствующее расследование, слышно на видео. В ответ глава Белого дома заявил, что может самостоятельно узнать, кто подрывник, и для этого не понадобится много денег и затрат. По его словам, он пообщается с разными людьми, и все будет знать. Также Трамп объяснил, что ответ и так известен.

"Пожалуй, если бы я спросил определенных людей, я бы смог вам сказать, не тратя много денег на расследование. Я думаю, что многие люди знают, кто его взорвал", — сказал он.

После этого американский президент назвал имя первого "подрывника", этим человеком был он сам. Трамп объяснил, что возражал против строительства "Северного потока". После этого политик упомянул Джо Байдена, а также цены на нефть и приверженность РФ к идеям завершения войны. Глава Белого дома четко не объяснил, причастны ли россияне, или кто-либо другой, к инциденту в Балтийском море.

"Но это был я — тот, который сначала все взорвал, потому что я не позволил бы его построить. А потом, когда Байден вошел, он позволил его построить. И это очень интересно, но я думаю, что Россия с ценой на нефть [и] цены на нефть снизились — я думаю, что мы в хорошем положении, хорошей позиции для урегулирования", — слышно на видео из Белого дома.

Подрыв "Северного потока" — детали

Отметим, подрывы "Северного пото ка" и "Северного потока 2" состоялись в сентябре 2022 года. Повреждения ветвей газопроводов состоялись в 2 часа и 19 часов 26 сентября. Место инцидента — в нескольких километрах от острова Борнхольм в Балтийском море. Согласно первым версиям, неизвестные лица взорвали газопровод: в Европейском Союзе такие действия назвали диверсиями или саботажем. Позже выяснилось, что в результате подрыва образовалось два отверстия на трубе А "Северного потока 2" и по одному отверстию на трубах А и Б "Северного потока 1". Одно из отверстий было длиной 30 м, а в атмосферу выделилось 100 тыс. тонн природного газа.

В ходе расследования выяснилось, что рядом с газопроводами проходило российское исследовательское судно, с которого могли спуститься водолазы или дроны для закладки взрывчатки. С другой стороны, Bellingcat назвало имя украинца, который, вероятно, нанял корабль и плавал по Балтийскому морю рядом с точкой подрыва "Северного потока".

Напоминаем, в сентябре 2024 года Der Spiegel написало о возможной причастности Украины к взрывам на российских балтийских газопроводах. Между тем в феврале Bloomberg рассказало о желании немцев возобновить поставки газа через "Северный поток".