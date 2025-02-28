Деньги, которые немецкие предприниматели заработают на российском газе, могут направить на помощь Украине, написали журналисты.

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Предприятия, расположенные в восточной части Германии, готовы возобновить поставки российского газа после завершения войны, которого, как надеются, добьется президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Страна отказалась от сотрудничества со страной-агрессором три года назад, испытывает проблемы с экономикой. Поэтому для предпринимателей важен мир, чтобы они вновь могли получать дешевое топливо "Газпрома". О ситуации в Германии рассказало издание Bloomberg.

Издание привело позицию Кристиана Гюнтера, директора химического завода Infraleuna GmbHм из города Леуна в восточной Германии в землях Саксония-Анхальт. По его словам, единственный способ возродить работу химической отрасли — это дешевый газ РФ. В таком случае в стране улучшится экономическая ситуация и появятся средства для восстановления Украины после войны, уточнил он.

"Если будет достигнут мир, мы, конечно, должны обеспечить устранение других убытков, нанесенных этим конфликтом", — сказал Гюнтер.

В статье привели инфографику поставок газа в Европу. На диаграмме видно, что в первом квартале 2022 года россияне покрывали более трети потребностей. Самый низкий уровень зафиксировали во втором квартале 2023 года — 14%. После этого поступление российского голубого топлива росло и в третьем квартале 2024 года достигло 20%.

Завершение войны и количество российского газа в Европе 2021-2024 годы Фото: Bloomberg

В статье объяснили, что некоторые политики и аналитики хотели бы возобновления работы газопроводов "Северный поток". Журналисты написали, что такую позицию занимает министр экономики земли Саксония-Анхальт и член партии ХДС/ХСС Свен Шульце, научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн, исследовательница Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяна Митрова. При этом приводятся различные аргументы в пользу российского газа: от снижения цен на продукты до появления на рынке сжиженного газа.

Bloomberg также привело позицию Министерства экономики Германии. По словам представителя министерства, для страны важно удерживать независимость от российского газа, поскольку это вопрос безопасности. Впрочем, журналисты уточнили, что не дождались прямого ответа.

"Независимость от российского газа имеет стратегическое значение для правительства Германии с точки зрения политики безопасности и является главным приоритетом", — привело издание комментарий министерства.

Завершение войны — детали

Отметим, после вторжения РФ в Украину страны Европы минимизировали поставки российского газа, который на сегодня поступает только через ветки Турецкого потока. При этом в ноябре 2022 года немецкое правительство национализировало дочернюю компанию российского "Газпрома" SEFE Securing Energy for Europe GmbH.

Тем временем 23 февраля на выборах в Бундестаг выиграла партия ХДС/ХСС, которая одержала победу благодаря голосам не востока, а запада Германии. В одном из своих заявлений лидер партии Фридрих Мерц пообещал, что, вероятно, пришлет Украине ракеты Taurus.

Напоминаем, 28 февраля в США должна состояться встреча президент Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского по соглашению о минералах, в котором вскользь упоминают гарантии безопасности. Между тем в РФ отмечают, что не планируют прекращать огонь, а готовы к миру при условии капитуляции Украины.