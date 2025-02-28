Очікують кінця війни: компанії Німеччини готові відновити купівлю газу РФ, — Bloomberg

Гроші, які німецькі підприємці зароблять на російському газі, можуть направити на допомогу Україні, написали журналісти.

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Підприємства, розташовані у східній частині Німеччини, готові відновити постачання російського газу після завершення війни, якого, як сподіваються, доб'ється президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Країна відмовилась від співпраці з країною-агресором три роки тому, відчуває негаразди з економікою. Тому для підприємців важливий мир, щоб вони знов могли отримувати дешеве паливо "Газпрому". Про ситуацію у Німеччині розповіло видання Bloomberg.

Видання навело позицію Крістіана Гюнтера, директора хімічного заводу Infraleuna GmbHм з міста Леуна у східній Німеччині у землі Саксонія-Ангальт. З його слів, єдиний спосіб відродити роботу хімічної галузі — це дешевий газ РФ. У такому випадку у країні покращиться економічна ситуація і з'являться кошти для відновлення України після війни, уточнив він.

"Якщо буде досягнуто миру, ми, звичайно, повинні забезпечити усунення інших збитків, завданих цим конфліктом", — сказав Гюнтер.

У статті навели інфографіку постачання газу у Європу. На діаграмі видно, що у першому кварталі 2022 року росіяни покривали більш як третину потреб. Найнижчий рівень зафіксували у другому кварталі 2023 року — 14%. Після цього надходження російського блакитного палива зростало і у третьому кварталі 2024 року досягнуло 20%.

Завершення війни і кількість російського газу в Європі 2021-2024 роки Фото: Bloomberg

У статті пояснили, що деякі політики та аналітики хотіли б відновлення роботи газопроводів "Північний потік". Журналісти написали, що таку позицію має міністр економіки землі Саксонія-Ангальт та член партії ХДС/ХСС Свен Шульце, науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень Джонатан Стерн, дослідниця Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Тетяна Мітрова. Водночас наводяться різні аргументи на користь російського газу: від зниження цін на продукти до появи на ринку скрапленого газу.

Bloomberg також навело позицію Міністерства економіки Німеччини. Зі слів речника міністерства, для країни важливо втримувати незалежність від російського газу, оскільки це питання безпеки. Втім, журналісти уточнили, що не дочекались прямої відповіді.

"Незалежність від російського газу має стратегічне значення для уряду Німеччини з точки зору політики безпеки та є головним пріоритетом", — навело видання коментар міністерства.

Завершення війни — деталі

Зазначимо, після вторгнення РФ в Україну країни Європи мінімізували постачання російського газу, який на сьогодні надходить лише через гілки Турецького потоку. Водночас у листопаді 2022 року німецький уряд націоналізував дочірню компанію російського "Газпрому" SEFE Securing Energy for Europe GmbH.

Тим часом 23 лютого на виборах в Бундестаг виграла партія ХДС/ХСС, яка здобула перемогу завдяки голосам не сходу, а заходу Німеччини. У одній зі своїх заяв лідер партії Фрідріх Мерц пообіцяв, що, ймовірно, надішле Україні ракети Taurus.

Нагадуємо, 28 лютого у США має відбутись зустріч президента Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського щодо угоди про мінерали, в якій побіжно згадують гарантії безпеки. Тим часом у РФ наголошують, що не планують припиняти вогонь, а готові до миру за умови капітуляції України.