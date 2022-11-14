Німеччина націоналізує ексдочірню компанію "Газпрому"

Статутний капітал компанії було скорочено з 225,6 млн євро до нуля, через що російський монополіст втратив свої грошові вкладення.

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Німеччина націоналізує колишню дочірню компанію "Газпрому" SEFE Securing Energy for Europe GmbH, яка раніше мала назву Gazprom Germania. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на пресреліз німецького Мінекономіки.

У документі йдеться, що уряд Німеччини купує 100% акцій колишньої дочірньої компанії "Газпрому" для захисту її від банкрутства.

Націоналізація підприємства, яке раніше називалося Gazprom Germania, на думку Мінекономіки, дозволить витіснити Росію з керівництва SEFE Securing Energy for Europe GmbH.

"Sefe було виведено зі складу "Газпрому" на початку 2022 року та передано під опіку німецької держави у квітні. З того часу вона отримала майже 10 мільярдів євро у вигляді державних кредитних ліній. Цей крок був необхідний для забезпечення енергопостачання країни. Sefe опинилася під загрозою банкрутства після того, як різке падіння російського імпорту завдало їй мільярди євро збитків, оскільки компанія та інші імпортери газу перейшли на інший спотовий ринок для отримання газу з інших джерел", — цитує Reuters пресреліз німецького міністерства.

Колишня дочірня компанія "Газпрому", за словами журналістів, стала другою фірмою, яка була націоналізована в Німеччині після початку енергетичної кризи, спровокованої вторгненням ЗС РФ в Україну. Мінекономіки в межах процедури розпорядилося скоротити статутний капітал Sefe з 225,6 млн євро до нуля, унаслідок чого російський монополіст втрачає свої грошові вкладення.

У Reuters також наголошують, що Європейська комісія вже дала добро на націоналізацію колишньої дочірньої компанії "Газпрому".

Нагадаємо, на початку листопада російський "Газпром" прозвітував про скорочення експорту газу на 42% з початку 2022 року. Окрім цього, компанія проінформувала про зниження рівня видобутку блакитного палива на 18,6%.

Також повідомлялося, що німецьку компанію запідозрили у співпраці з "Газпромом" і постачанні палива для російських бомбардувальників.

Зазначимо, що Польща забрала в російського "Газпрому" керування частиною газопроводу "Ямал-Європа".