Німецька компанія постачає в РФ паливо для бомбардувальників, — ЗМІ

Wintershall Dea, за даними журналістів, тісно співпрацює з "Газпромом" і бере участь у видобуванні газового конденсату в Західному Сибіру.

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Німецьку компанію звинувачують у постачанні пального російським бомбардувальникам. Про це повідомляє видання Der Spiegel.

Як зазначають журналісти тижневика, спільне підприємство німецької компанії Wintershall Dea могло постачати російському "Газпрому" газовий конденсат, який могли використовувати як паливо для ворожих бомбардувальників під час обстрілу українських міст.

"Газпром", у свою чергу, напряму постачає паливо для російських літаків, адже є найважливішим виробником авіаційного палива в РФ. Окрім цього, підконтрольна Кремлю компанія тісно співпрацює з німецькою Wintershall Dea. Вони разом експлуатують газові родовища на заході Сибіру та виготовляють газовий конденсат.

Судячи із заяв німецької компанії, їхні російські колеги отримують паливо безпосередньо зі свердловини, а подальша доля конденсату невідома. У Wintershall Dea не можуть гарантувати, що паливо використовується лише в цивільних цілях. —

Зокрема дослідження показують, що вищезазначений конденсат придатний для виробництва авіаційного палива. Німецькі журналісти провели розслідування, яке доводить передачу палива з Омського "Газпрому" близько десятка російських військових аеродромів у прикордонних з Україною областях. Зокрема до Воронежа, де розташовані бомбардувальники "Сухой", що обстрілювали українські міста.

Нагадаємо, іранський "Мохаджер" складається із західних деталей.

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